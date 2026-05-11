Mercoledì 13 maggio 2026 va in scena la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026: appuntamento alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma, dove Lazio e Inter si contendono il trofeo in una sfida secca. Chiunque voglia seguire la partita non dovrà preoccuparsi di abbonamenti o pay-per-view, perché la gara sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

La cornice dell’Olimpico rappresenta un fattore non trascurabile: i biancocelesti giocano tra le mura di casa e potranno contare sul calore del proprio pubblico, elemento che in una finale secca può fare la differenza. Va detto però che, a pochi giorni fa, quegli stessi spalti hanno visto l’Inter vincere 3-0 proprio in campionato, un risultato che pesa inevitabilmente sugli umori delle due squadre alla vigilia.

La sfida: Lazio alla ricerca del riscatto, Inter a caccia del doblete

Per la Lazio di Maurizio Sarri si tratta dell’undicesima finale in assoluto, con un bilancio che parla di 7 vittorie e 3 sconfitte. I biancocelesti tornano all’ultimo atto della Coppa Italia dopo sette anni, esattamente dal 2019, e in una stagione complicata vedono questo trofeo come l’occasione concreta per tornare in Europa. Il cammino fin qui è stato tutt’altro che semplice: la Lazio ha superato l’Atalanta in semifinale soltanto ai calci di rigore, a dimostrazione di quanto questa squadra sappia soffrire nei momenti decisivi.

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Dall’altra parte c’è l’Inter di Cristian Chivu, che si presenta alla finale già con lo Scudetto in tasca e con la voglia di completare il doblete alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. I nerazzurri hanno eliminato il Como nel turno precedente e arrivano all’appuntamento con la consapevolezza di chi ha dominato la stagione. L’ultimo titolo in Coppa Italia risale al 2023 e, contando le 9 edizioni già vinte, una vittoria mercoledì varrebbe la decima Coppa Italia della storia dell’Inter.

Uno degli osservati speciali sarà il duello tra Mario Gila, difensore centrale spagnolo della Lazio considerato tra i profili più interessanti del prossimo calciomercato, e Marcus Thuram, il centravanti francese dell’Inter che ha ritrovato brillantezza e concretezza nel finale di stagione dopo qualche passaggio a vuoto. Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Lazio dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 composto da Motta tra i pali; Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares in difesa; Basic, Patric e Taylor a centrocampo; Isaksen, Noslin e Zaccagni in attacco. Rimane però un punto interrogativo sul regista Danilo Cataldi, alle prese con una tendinopatia agli adduttori: la sua presenza dal primo minuto dipenderà dall’esito del test sul campo nei giorni precedenti alla gara. L’Inter risponderà con un 3-5-2 con Martinez J. in porta; Bisseck, Akanji e Bastoni nella linea a tre; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski e Dimarco a centrocampo; Thuram e Martinez L. in attacco.