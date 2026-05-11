Questa sera, lunedì 11 maggio, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro, con inizio previsto alle 21:33. Una puntata densa di temi scottanti, tra cronaca giudiziaria e un’inchiesta sulle ombre del sistema di accoglienza nella capitale.

Al centro del dibattito ci sono i paradossi del sistema giudiziario italiano, rappresentati da due casi che hanno profondamente segnato l’opinione pubblica: il caso Garlasco e la vicenda che riguarda Nicole Minetti. Quest’ultima è tornata prepotentemente al centro dello scontro politico dopo la grazia ricevuta per motivi umanitari, legata all’adozione di un bambino malato in Uruguay, riaprendo interrogativi sulla coerenza delle istituzioni e sull’applicazione della giustizia nel nostro Paese.

La trasmissione dedicherà poi spazio a un’inchiesta approfondita sulla gestione dei fondi pubblici destinati all’immigrazione a Roma, con un focus sugli sprechi e le criticità del sistema dell’accoglienza: un tema sempre più al centro del dibattito nazionale, tra polemiche, bilanci e richieste di maggiore trasparenza nell’utilizzo del denaro pubblico.

Gli ospiti e il format del programma

Al dibattito parteciperanno, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani, Bartolomeo Romano e Lucetta Scaraffia.

Quarta Repubblica è giunta alla sua ottava edizione e va in onda ogni lunedì in prima serata su Rete 4 dal 1° settembre 2025, in diretta dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma. Il format, prodotto da Videonews, alterna servizi giornalistici a dibattiti con ospiti in studio e in collegamento, senza rinunciare agli spazi comici di Gene Gnocchi e alla rubrica “Il processo di Quarta Repubblica”, in cui i presenti si schierano apertamente pro o contro una tesi di attualità.