Mercoledì 6 maggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale sono accaduti diversi avvenimenti degni di nota. Partendo dal Trono Over, a creare particolare sgomento è stato Mario Lenti, il quale si è riavvicinato a Cinzia Paolini. Una dama, poi, ha fatto un vero e proprio show contro un cavaliere, mentre al Trono Classico Ciro Solimeno ha annunciato quando farà la sua scelta.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Mario balla con Cinzia, Gemma delusa, una dama fa uno show

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 6 maggio rivelano che Mario Lenti è tornato al centro dell’attenzione per parlare di quanto accaduto fuori dal programma con Magda Catozzi. Contrariamente a quanto rivelato dalla dama in un’intervista, il cavaliere ha ridimensionato considerevolmente quanto ci sia stato tra di loro, arrivando a dire di aver avuto solo una fugace frequentazione in occasione di una serata trascorsa insieme. Tra di loro, però, non è scattato nulla di che. Ad un certo punto, poi, Mario ha spiazzato tutti decidendo di ballare con Cinzia Paolini, la quale è rimasta senza Marco, che ha deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione. Gemma Galgani ha preso la parola dichiarandosi molto delusa e dispiaciuta per la scelta di Mario di ballare con Cinzia. Questo, dunque, ha dato luogo ad un po’ di bagarre.

A rendere il clima decisamente movimentato, poi, ci ha pensato anche un’altra persona. Massimo è stato invitato a centro studio per conoscere una nuova dama venuta per lui. Dopo averla ascoltata, il cavaliere ha deciso di mandarla via. In un secondo momento, poi, la donna in questione ha deciso di rientrare in studio per attaccare l’uomo contestando la sua decisione. La signora ha dato luogo ad un vero e proprio show, che sicuramente divertirà e intratterrà il pubblico di Uomini e Donne. Infine, poi, Marta ha deciso di interrompere la frequentazione con Diego Tavani.

Spoiler Trono Classico UeD: Ciro annuncia la scelta, Elisa in lacrime

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella scorsa registrazione c’è stato un momento molto importante per Ciro Solimeno. Il tronista ha annunciato che la prossima settimana farà la sua scelta. In effetti non poteva fare altrimenti considerando che le ultime registrazioni di questa stagione della trasmissione si terranno martedì 12 e mercoledì 13 maggio. L’annuncio ha toccato molto le corteggiatrici, soprattutto Elisa Leonardi, la quale ha fatto il suo ingresso in studio tra le lacrime. La giovane ha spiegato di essere molto provata e triste in quanto è convinta di non essere la scelta, dunque, teme profondamente di non rivedere più Ciro. Quest’ultimo ha provato a rassicurarla, ma lo stato d’animo di Elisa non è cambiato. Per quanto riguarda Martina Calabrò, invece, è andata in onda la loro esterna la quale è stata tranquilla e tra di loro ci sono stati solo degli abbracci. Alla fine, poi, il tronista ha deciso di ballare con entrambe in un clima pacifico e sereno, come non capitava di vedere da moltissimo tempo.