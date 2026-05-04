Le anticipazioni di Uomini e Donne delle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 4 all’8 maggio 2026 rivelano che al Trono Over ci saranno dei colpi di scena degni di nota, tra cui l’uscita dal programma di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno sarà spiazzato da un colpo di testa di Elisa Leonardi.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: due coppie via, polemiche su Cinzia e Marco

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne in onda fino all’8 maggio, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa prenderanno la parola per raccontare un epilogo inatteso sul loro rapporto. Dopo le segnalazioni trapelate nei giorni scorsi, i due ammetteranno di essersi rivisti. L’uomo spiegherà che le cose con Simona non hanno funzionato, in quanto sentiva di avere ancora qualcosa di irrisolto con Elisabetta, ragion per cui ha deciso di andare da lei a parlarle. Da quel momento, i due non si sono più separati, dunque confesseranno di voler lasciare il programma insieme. Tina Cipollari e Gianni Sperti li prenderanno di mira accusandoli di essere stati d’accordo sin dall’inizio.

Anche Nicola e Giada lasceranno il programma, ma non in coppia. Successivamente, poi, ritorneranno e diranno di aver avuto un confronto al di fuori, durante il quale hanno scelto di darsi un’altra opportunità e conoscersi fuori. L’attenzione si sposterà poi su Cinzia Paolini e Marco. Dopo la segnalazione trapelata durante la scorsa puntata, la donna confermerà le sue titubanze sul cavaliere, quindi confesserà di volersi prendere del tempo prima di prendere la decisione di uscire dalla trasmissione insieme a lui. Anche in questa circostanza non mancheranno le polemiche, sollevate soprattutto da parte degli opinionisti.

Elisa Leonardi decide di lasciare UeD: la reazione di Ciro Solimeno

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della settimana rivelano che Ciro Solimeno porterà in esterna sia Elisa Leonardi sia Martina Calabrò. Con la prima ci sarà un confronto, durante il quale il ragazzo confermerà i suoi dubbi sulla corteggiatrice. Lei proverà a farlo ricredere, ma il clima resterà piuttosto teso, nonostante degli avvicinamenti. Per quanto riguarda Martina, invece, la ragazza gli presenterà il padre e gli parlerà anche di un momento molto delicato vissuto nella sua vita a causa di una malattia. Tra i due ci sarà molta più sintonia e vicinanza, anche se non ci sarà alcun bacio.

In studio, Ciro si dirà molto contento di come siano andate le cose con Martina, contrariamente a quanto accaduto con Elisa. Quest’ultima ci rimarrà molto male. Ciro confermerà la sua preferenza decidendo anche di ballare con la Calabrò. La Leonardi tornerà al suo posto con fare dimesso e sconsolato. Successivamente, infatti, la ragazza deciderà di abbandonare il programma non presentandosi in puntata. Ciro rimarrà piuttosto colpito da questa decisione, sta di fatto che non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente provato e confuso. Il ragazzo non deciderà immediatamente di andare a riprenderla, ma ammetterà di aver bisogno di uscire dallo studio per riprendersi un po’. Martina, naturalmente, rimarrà male e ammetterà che non prenderebbe bene la scelta di Ciro di andare a riprendere Elisa.