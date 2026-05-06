Si accendono i riflettori sull’appuntamento più atteso di questa tredicesima edizione: giovedì 7 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, va in onda la semifinale di Pechino Express – L’Estremo Oriente. Per la prima volta in questa stagione, le coppie rimaste in gara mettono piede in Giappone, il terzo e ultimo Paese di un viaggio che le ha già portate attraverso l’Indonesia e le città imperiali della Cina.

Quattro le coppie ancora in corsa dopo l’eliminazione, avvenuta nella tappa 8, dei Rapper Dani Faiv e Tony 2Milli, scelti dai Veloci come coppia da eliminare dopo una Busta Nera che non ha lasciato scampo. A contendersi un posto nella Finale della prossima settimana ci sono dunque Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le DJ), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci) e Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste).

Cambia anche l’inviato al fianco di Costantino della Gherardesca alla guida del programma per il dodicesimo anno consecutivo che saluta Giulia Salemi, inviata per la tranche cinese, e accoglie Guido Meda, voce storica della MotoGP e capo dei motori di Sky Sport. Meda non sarà però solo un commentatore: diventerà anche il malus di puntata, con la divertente “Asciugona Flag” pronta a complicare la vita alle coppie nei momenti meno opportuni.

627 km tra modernità e tradizione zen, con la Gialappa’s Band in cabina di regia

Il tracciato della nona tappa si sviluppa per 627 chilometri da Tokyo fino all’antica capitale Nara, attraversando scenari che mescolano l’iper-tecnologia nipponica alla quiete delle tradizioni zen. Lungo il percorso, le coppie transiteranno per Nagoya, tappa intermedia dove la prima coppia a firmare il Libro Rosso guadagnerà una posizione in più nella classifica finale un vantaggio tutt’altro che trascurabile in questa fase decisiva della competizione.

Tra le missioni in programma, i viaggiatori si cimenteranno con i giochi della televisione giapponese, quei format coloratissimi e surreali che hanno conquistato generazioni di spettatori in tutto il mondo, con la telecronaca d’eccezione della Gialappa’s Band sempre attivissima anche con il proprio GialappaShow ogni lunedì su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Non mancherà poi la sfida culinaria con i “mostri” gastronomici nipponici: stando alle anticipazioni, sarà proprio questa prova a mettere a dura prova i Veloci Fiona May e Patrick Stevens, che si sentiranno male durante la tappa.

Il traguardo finale è il suggestivo parco di Nara, dove attende il Tappeto Rosso più importante dell’intera stagione. Come da tradizione consolidata, sarà poi la busta nera a stabilire se la semifinale si chiuderà con un’eliminazione o se tutte e quattro le coppie potranno ancora sperare nella Finale: un colpo di scena che, in questo formato, ha sempre il potere di ribaltare certezze e strategie costruite in settimane di gara.