Puntata decisamente movimentata quella del 30 aprile di Uomini e Donne. Si è partiti da una pesante segnalazione su Marco, che ha lasciato Cinzia Paolini senza parole. Poi si è passati ad altri argomenti sempre inerenti il Trono Over.

Pesante segnalazione su Marco a Uomini e Donne: la reazione di Cinzia Paolini

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una pesante segnalazione su Marco. Una donna ha telefonato in trasmissione per raccontare dei retroscena inediti sul cavaliere. La donna, che ha detto di essere un’ex del protagonista, ha rivelato che Marco le avrebbe detto di amarla, proprio come ha fatto con Cinzia Paolini. Inoltre, ha accusato Marco di essersi costruito un personaggio, in quanto in realtà non è la persona che dice di essere. Anche in relazione alla sua sfera economica, la protagonista della segnalazione ha rivelato che l’uomo non sarebbe stato del tutto sincero raccontando bugie, ad esempio, per quanto riguarda la casa a Nizza, che risulterebbe venduta e non più di sua proprietà. Il fatto che la signora abbia deciso di metterci la faccia, non temendo il confronto con il cavaliere, ha reso la sua testimonianza decisamente veritiera e credibile. Anche il fatto che Marco non abbia negato più di tanto le insinuazioni della donna, ha contribuito a compromettere ulteriormente la sua posizione.

Nonostante questo, il cavaliere ha voluto compiere un gesto nei riguardi di Cinzia, ovvero, si è inginocchiato a centro studio porgendole un anello e invitandola a diventare la sua fidanzata ufficiale. Cinzia, però, non ha saputo come rispondere, in quanto è rimasta profondamente turbata dalla segnalazione. Marco è rimasto molto male, sta di fatto che ha manifestato l’intenzione di lasciare la trasmissione. Maria De Filippi ha cercato di trattenerlo, invitandolo a riflettere prima di prendere delle decisioni affrettate. Anche gli opinionisti gli hanno detto che, andando via, non fa altro che confermare la sua malafede. L’uomo, così, dopo un po’ di titubanze, ha deciso di rimanere in trasmissione. Cinzia ha ammesso di essere molto presa da Marco, al punto che vorrebbe tanto uscire dal programma con lui, ma al momento si trova in un impasse.

Novità per Barbara De Santi

Poi si è passati a Barbara De Santi, la quale sta uscendo con un nuovo cavaliere di nome Stefano. Al momento tra di loro non c’è stato niente di che, ma la donna ha ammesso di essere propensa a proseguire la frequentazione in quanto incuriosita dall’uomo. Quando quest’ultimo ha preso la parola, però, ha voluto ridimensionare un po’ il tutto dichiarando che Barbara sia una donna con un carattere piuttosto impegnativo, quindi preferisce andarci con i piedi di piombo. Malgrado questo, però, anche lui ha spiegato di avere intenzione di continuare la conoscenza, cosa che ha lasciato un po’ perplessi i presenti. Considerando che dopo un solo appuntamento lui abbia già sollevato dei dubbi sulla donna non lascia presumere che la storia possa effettivamente decollare.