Registrazione molto movimentata quella del 29 aprile 2026 di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto gli esponenti del Trono Over, dove non sono mancati scontri, ma anche dichiarazioni importanti, uscite dallo studio e ritorni in grande stile. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ancora non è apparso pronto per la scelta.

Anticipazioni Trono Over UeD: la scelta di Alessio e Debora, momento cringe per Marina

Le anticipazioni della registrazione del 29 aprile di Uomini e Donne riportate su Lollo Magazine rivelano che Marina Brachetta è stata al centro di un blocco molto movimentato. Tra la donna e Stefano c’è stato uno scambio di messaggi, cosa che ha infastidito gli opinionisti in quanto l’uomo sta sentendo Cristina. Secondo il punto di vista di Gianni Sperti e Tina Cipollari la donna si insinua in tutte le conoscenze che riguardano Stefano. Marina si è difesa dicendo di relazionarsi a lui solo in amicizia. Successivamente, poi, per la dama è arrivato un nuovo cavaliere, il quale si è presentato in studio con un grande pupazzo e una rosa blu, simbolo di rarità. La scena è stata alquanto imbarazzante, ma la donna ha scelto di tenere l’uomo accusando chi lo ha deriso di essere solo invidioso.

Antonio Marino è uscito con Paola e tra i due c’è stato un bacio. Malgrado entrambi abbiano dichiarato di essere stati bene, Cristina Tenuta ha accusato il cavaliere di non essere interessato a lei e di uscirci solo per guadagnarsi qualche minuto al centro dello studio. L’atmosfera, poi, è diventata decisamente romantica, in quanto in studio è stato portato un pianoforte. Alessio Pili Stella si è avvicinato ed ha iniziato a suonare un brano molto romantico. Poi ha preso Debora, le ha donato una rosa e le ha detto di voler uscire dal programma con lei, la donna ha accettato. Il tutto è stato decisamente toccante, un po’ meno per Rosanna Siino, la quale è scoppiata in lacrime mentre Gianni Sperti l’ha abbracciata.

Attacchi a Cinzia Paolini e Marco, quest’ultimo tratta male Gemma Galgani

A spezzare il clima romantico ci hanno pensato Cinzia Paolini e Marco, i quali sono stati accusati di perdere solo tempo in studio in quanto potrebbero lasciare la trasmissione e conoscersi fuori. Gianni ha chiesto a Cinzia quando si trasferirà a Milano da Marco, ma la donna ha detto che al momento è troppo impegnata e non ha tempo. L’opinionista, allora, ha subito colto la palla al balzo per rinfacciare a Cinzia di trovarlo il tempo per venire in trasmissione. A muovere accuse contro la coppia è stato anche Diego Tavani, il quale ha riscontrato un tempismo sospetto tra le segnalazioni pervenute su Marco e la sua dichiarazione ufficiale a Cinzia con tanto di anello.

Marco, inoltre, si è reso protagonista di una scena molto brutta contro Gemma Galgani. Durante un’esterna di Ciro Solimeno, si è avvicinato alla donna puntandole il dito in faccia e invitandola a non intromettersi più nelle faccende che riguardano lui e Cinzia. Per tale ragione, il cavaliere è stato molto attaccato. In studio poi sono tornati Atlanta e Lanfranco, usciti dal programma a febbraio. Tra i due le cose vanno alla grande, sta di fatto che lui le ha regalato un anello come simbolo del loro fidanzamento.

Ciro Solimeno ancora non pronto alla scelta: liti tra le corteggiatrici

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Ciro Solimeno è uscito con Martina Calabrò. Lui è andato da lei con dei fiori e i due si sono riappacificati. Elisa Leonardi è rimasta molto male, sta di fatto che in studio si è aperta una polemica durante la quale la ragazza ha accusato il tronista di non darle mai dimostrazioni. La discussione, poi, si è spostata tra le due corteggiatrici, che non hanno fatto altro che punzecchiarsi. Al termine, poi, Ciro ha ammesso di voler fare un’esterna con Elisa, ma per il momento ha preferito ballare con Martina. Non resta che attendere le prossime puntate di UeD per vedere su chi ricadrà la scelta.