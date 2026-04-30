Una lunga separazione è giunta al termine: Sky e Warner Bros. Discovery hanno ufficialmente siglato un nuovo accordo di partnership, che riporta su Sky dieci canali del gruppo WBD, l’app discovery+ e un ricco catalogo di film Warner Bros. su Sky Cinema e NOW. Una notizia molto attesa da chi, negli ultimi mesi, aveva vissuto sulla propria pelle l’assenza di alcuni dei canali e contenuti più amati.

I canali WBD tornano su Sky da oggi

A partire da oggi, 30 aprile 2026, NOVE, Discovery, Real Time, DMAX, Giallo, Food Network, HGTV, Discovery Turbo, K2 e Frisbee sono nuovamente disponibili sui decoder Sky Q, My Sky, Sky Stream e su Sky Glass, andando ad affiancarsi ai canali kids Cartoon Network e Boomerang e alle news di CNN International, che erano già rimasti nell’offerta.

Per comprendere il significato di questo accordo, vale la pena ripercorrere brevemente cosa è successo nell’ultimo anno. Dal 1° luglio 2025 i canali del gruppo WBD avevano cominciato ad abbandonare uno ad uno la piattaforma Sky: prima erano usciti i canali sportivi Eurosport e Discovery Channel, poi era scomparsa l’app discovery+ dai decoder, e infine anche tutti i canali free come Nove, Real Time e DMAX avevano lasciato il palinsesto. A fine dicembre 2025 erano andati persi pure i contenuti HBO, con pochissime eccezioni. Una perdita che aveva riguardato anche eventi sportivi di grande richiamo, come il Roland Garros, gli Australian Open e persino le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Un primo spiraglio si era aperto già a dicembre 2025, quando Cartoon Network e Boomerang che sembravano destinati a sparire definitivamente dal 1° gennaio 2026 erano rimasti grazie a una trattativa conclusa il 13 dicembre. Poi, tra febbraio e aprile 2026, i colloqui tra i due gruppi si erano intensificati, fino ad arrivare all’accordo odierno.

«Siamo molto soddisfatti del nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, che rinnova una collaborazione di lunga data tra i due gruppi. Questa nuova partnership contribuisce a rendere ancora più completa la nostra offerta, anche grazie al ritorno su Sky dei canali del gruppo WBD e dell’app discovery+»

Così ha commentato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia. Dal lato WBD, Alessandro Araimo, AD di Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha sottolineato come i canali lineari, il catalogo cinematografico e discovery+ «costituiscano un asset pregiato sul mercato e rappresentino da sempre un’offerta molto apprezzata».

Discovery+, film Warner Bros. e scenari futuri

Dal 14 maggio anche l’app discovery+ farà il suo ritorno su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Sarà accessibile direttamente dal telecomando Sky e porterà con sé i contenuti discovery+ Originals e un’offerta sportiva firmata Eurosport particolarmente ricca: Roland Garros, ciclismo con Giro d’Italia, Tour de France e La Vuelta, sport invernali, motori con Le Mans e Formula E, e il golf del PGA Tour.

Sul fronte cinematografico, l’accordo porta su Sky Cinema e NOW un catalogo Warner Bros. di tutto rispetto. Tra le prime visioni in esclusiva ci sono Primavera con Tecla Insolia candidata come miglior attrice protagonista ai David di Donatello e Idoli con Claudio Santamaria. A partire dal 2027 arriveranno titoli attesissimi come Una battaglia dopo l’altra, trionfatore agli Oscar di quest’anno, il nuovo Superman dell’Universo DC, Weapons e Cime tempestose. Dalla library Warner Bros. tornano disponibili successi recenti come Barbie, Dune ed Elvis, capolavori intramontabili come Via col vento, Blade Runner, Arancia Meccanica e Shining di Stanley Kubrick, la trilogia de Il cavaliere oscuro e Inception di Christopher Nolan, oltre agli affreschi epici di Troy e L’ultimo samurai.

Guardando al futuro, il quadro industriale intorno a questo accordo è tutt’altro che statico. Nel più ampio contesto delle operazioni in corso, Discovery Global che include CNN, TNT Sports, Eurosport e tutti i canali in chiaro in Europa è destinata a essere separata e a diventare una società quotata indipendente nel terzo trimestre del 2026. Secondo alcune analisi di settore, i brand come Nove, Real Time e DMAX potrebbero in futuro avvicinarsi ulteriormente a Sky Italia, aprendo scenari di mercato ancora tutti da definire.