Martedì 28 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti. Protagonista della serata è Luigi Pelazza, che conduce lo speciale dal titolo “Droghe e nuove droghe”, scritto da Andrea Bempensante: un viaggio-racconto nel mondo delle sostanze stupefacenti, tra quelle tradizionali e le nuove molecole sintetiche che si diffondono a velocità crescente.

Il punto di partenza è tanto semplice quanto inquietante: ogni giorno, da qualche parte nel mondo, nasce una nuova droga. Più forte, più economica, più difficile da riconoscere e, spesso, ancora più pericolosa di quelle che l’hanno preceduta. Un mercato in continua evoluzione che non accenna a rallentare e che riguarda fasce sempre più ampie della popolazione.

L’approccio scelto dalla redazione non punta sul sensazionalismo, ma su dati, testimonianze e approfondimenti concreti, con l’obiettivo di aiutare a riconoscere i segnali di nuove dipendenze e prevenire le conseguenze più gravi.

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Fentanyl, tusi, DMT e palloncini: le sostanze al centro della puntata

Lo speciale affronta alcune delle sostanze più pericolose e discusse del momento. Si parte dal fentanyl e dai nitazeni, potenti oppioidi sintetici caratterizzati da un elevatissimo rischio di dipendenza e overdose: il fentanyl, in particolare, è già al centro di una vera e propria emergenza sanitaria in diversi paesi, soprattutto negli Stati Uniti, dove ha causato decine di migliaia di morti.

La puntata si occupa anche della tusi, un mix di droghe sintetiche venduto come “cocaina rosa” e sempre più presente nei contesti festivi, e del DMT, un potente allucinogeno che negli ultimi anni ha guadagnato diffusione anche in Europa. Spazio poi al protossido di azoto, il cosiddetto “gas esilarante” comunemente noto come “palloncino”: una sostanza percepita come relativamente innocua ma che nasconde rischi neurologici seri, ed è diventata tristemente nota anche per il suo utilizzo da parte di alcuni calciatori professionisti.

L’appuntamento con Le Iene presentano: Inside è previsto per martedì 28 aprile in prima serata su Italia 1.