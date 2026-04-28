Da domani, mercoledì 29 aprile, la musica live torna in prima serata su Canale 5 con TIM Battiti Live Spring, la speciale edizione primaverile di uno dei festival musicali più amati dal pubblico televisivo italiano. Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker, affiancata da Alvin, per tre serate che promettono grandi emozioni.

Il programma rappresenta una novità assoluta nel panorama televisivo: si tratta infatti di uno spin-off di Battiti Live, il format nato originariamente come evento estivo di Radio Norba, trasmesso su Italia 1 dal 2017 al 2023 e approdato in prima serata su Canale 5 dal 2024. Questa versione primaverile è pensata per celebrare la stagione dei grandi ritorni e, soprattutto, i 50 anni di Radio 105, partner ufficiale dell’evento.

Le tre puntate sono state registrate dal 20 al 22 marzo nella suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, durante le celebrazioni per l’anniversario dell’emittente, davanti a oltre cinquemila persone in piazza ogni sera. Andranno in onda tra fine aprile e il 13 maggio, sempre in prima serata, e saranno disponibili anche su Mediaset Infinity. Vale la pena ricordare che il programma era inizialmente previsto al giovedì, ma è stato spostato al mercoledì per evitare la concorrenza diretta con Uno Sbirro in Appennino, la serie con Claudio Bisio in onda su Rai 1.

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Un cast straordinario per la prima serata

Il palco di Ferrara, nella prima puntata, ospiterà alcuni dei nomi più rappresentativi della musica italiana contemporanea. Si comincia da Geolier, tra gli artisti più seguiti del momento, passando per Tommaso Paradiso e il suo romanticismo pop, fino ad Annalisa e la sua verve inconfondibile. Ci sarà poi Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, insieme a Emma, Rkomi, Fedez e Marco Masini duo che ha presentato insieme “Male necessario” proprio alla kermesse sanremese di quest’anno e al giovane Sayf.

La lineup si completa con Ditonellapiaga, Serena Brancale, Levante, Delia, Ernia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda e Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei. Sul palco di Ferrara sono stati presentati in anteprima anche diversi nuovi singoli, poi pubblicati nelle settimane successive.

A completare il quadro, TIM torna come title sponsor dell’evento, confermando il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo come occasione di incontro tra pubblico, artisti e territori. Da segnalare, infine, che la stessa Piazza Trento e Trieste ha ospitato il 26 e 27 marzo anche le registrazioni di Super Karaoke, nuova versione del format iconico degli anni Novanta, anch’esso condotto da Michelle Hunziker e atteso prossimamente su Canale 5.