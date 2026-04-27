Le anticipazioni di Uomini e Donne delle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 27 al 30 aprile 2026 rivelano che ci saranno delle discussioni molto accese che animeranno di dinamiche il Trono Over. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno svelerà quando avrà intenzione di fare la sua scelta, salvo ovviamente imprevisti dell’ultimo momento.

Spoiler Trono Over UeD: scontro acceso tra Cristina Tenuta e Gloria Nicoletti

Questa settimana Uomini e Donne andrà in onda da lunedì a giovedì, in quanto venerdì 1° maggio ci sarà una sospensione della messa in onda in virtù della festa dei lavoratori. Nelle puntate che saranno trasmesse in questi quattro giorni ci saranno molte dinamiche degne di nota. Partendo dal Trono Over, Cristina Tenuta e Antonio Marino racconteranno della loro uscita insieme e diranno di essere stati molto bene. Il clima, però, si surriscalderà nel momento in cui emergeranno delle conversazioni avvenute tra i due durante le quali hanno parlato male di Tina Cipollari, Gianni Sperti, Gloria Nicoletti e Marco. Questo accenderà delle forti polemiche in studio.

La situazione peggiorerà nel momento in cui Gloria racconterà della sua nuova frequentazione con un nuovo cavaliere, con il quale è scattato anche un bacio. Cristina prenderà la parola per accusare la donna di essere stata troppo rapida nel voltare pagina dopo la rottura con Antonio. Successivamente, poi, emergeranno anche delle segnalazioni, durante le quali ci sarà un intervento da parte di Maria De Filippi, la quale cercherà di placare gli animi prendendo le difese di Cristina e invitando i presenti a non parlare di persone che non fanno parte della trasmissione.

La confessione inattesa di Cinzia Paolini, nuova delusione per Gemma Galgani

Poi ci sarà un confronto tra Massimo ed Elena. I due prenderanno la decisione di chiudere la loro conoscenza, ma il tutto non avverrà in maniera pacifica. Tra di loro, infatti, ci saranno diversi confronti che, alla fine, porteranno ad un nulla di fatto. Passando poi a Cinzia Paolini e Marco, i due racconteranno come stia procedendo la loro conoscenza. Entrambi si diranno molto felici, ma a spiazzare sarà la dama, la quale farà delle confessioni inaspettate. Cinzia, infatti, dirà di provare dei sentimenti forti per il cavaliere, tali da spingerla a valutare anche l’ipotesi di trasferirsi a Milano da lui. Per Gemma Galgani, invece, arriveranno nuove batoste. La dama interromperà la conoscenza con un uomo per mancanza di interesse, ma si dirà interessata ad uscire con Gianpaolo. Lui accetterà, tuttavia, ci terrà sin da subito a mettere le mani avanti dicendo di vedere la donna solamente come un’amica. I due, così, alla fine torneranno a sedersi al loro posto senza concludere nulla di produttivo. Tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino ci sarà un nuovo confronto, durante il quale emergerà che il cavaliere abbia mostrato a Debora alcune chat con Rosanna, cosa che scatenerà una polemica molto accesa.

Nel corso dei prossimi appuntamenti con Uomini e Donne, poi, ci sarà uno scontro particolarmente acceso tra Giada e Nicola. I due racconteranno gli ultimi sviluppi della loro conoscenza, tuttavia nasceranno delle forti incomprensioni. Giada confesserà che tra di loro ci sarebbe stato molto più di un bacio, cosa che Nicola aveva taciuto. Per tale ragione, la donna accuserà l’uomo di essere un bugiardo e di essere poco limpido. Lui proverà a discolparsi, ma il clima rimarrà particolarmente teso, dunque, non si sa se la conoscenza avrà degli sviluppi in positivo oppure no. Infine, per quanto riguarda il Trono Over, Sabrina Zago uscirà con un nuovo cavaliere, ma lui deciderà di chiudere. Anche Davide avvierà una nuova conoscenza e tra di loro ci sono stati solo dei baci, nulla di più. Questo solleverà grossi dubbi in Tina Cipollari, che accuserà l’uomo di non essere realmente interessato a trovare l’amore nella trasmissione. Lui si difenderà accusando gli opinionisti di usare due pesi e due misure quando si tratta di lui.

Ciro Solimeno in confusione: arriva una decisione inattesa

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, Ciro Solimeno sarà visibilmente in difficoltà dopo quello che è accaduto nel corso delle ultime puntate del programma. Il tronista deciderà di non portare in esterna nessuna corteggiatrice, in quanto ammetterà la necessità di prendersi del tempo per riflettere sul da farsi. Il giovane, inoltre, dirà anche di avere bisogno di altre 2 o 3 settimane per compiere la sua scelta. Martina Calabrò resterà molto di più sulle sue, al contrario di Elisa Leonardi che, invece, cercherà più volte il confronto con il tronista. La giovane ammetterà il suo disappunto per non essere stata considerata abbastanza dopo essersi dichiarata a Ciro, ma quest’ultimo ammetterà di avere bisogno di maggiori certezze e sicurezze da parte sua. La situazione rimarrà piuttosto tesa in studio, al punto che il tronista deciderà di non ballare con nessuna delle due corteggiatrici, acuendo ulteriormente il divario con loro.