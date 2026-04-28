Maggio su Netflix si apre con un colpo di scena animato: il 1° maggio arriva Swapped – Al tuo posto, prodotto da Skydance Animation e diretto da Nathan Greno, già co-regista del classico Disney Rapunzel. La storia segue due nemici naturali della Valle un piccolo mammifero del bosco e un maestoso uccello che, ritrovandosi per caso a scambiare i loro corpi, sono costretti a fare squadra per sopravvivere. Il cast vocale è di tutto rispetto: Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan e Cedric the Entertainer.

L’8 maggio tocca invece a Creature Luminose, tratto dal bestseller di Shelby Van Pelt e diretto da Olivia Newman, già regista di Dove cantano i gamberi. Sally Field e Lewis Pullman sono i protagonisti di una storia insolita e commovente: Tova Sullivan, vedova che lavora di notte in un acquario, stringe un’improbabile amicizia con Marcellus, un burbero polpo gigante del Pacifico realizzato con una CGI all’avanguardia firmata Wētā FX che la aiuterà a fare luce sulla scomparsa di suo figlio trent’anni prima.

Chi ama le storie di ragazzi che si trovano a fare i conti con la sopravvivenza troverà pane per i suoi denti il 4 maggio, quando Netflix propone una nuova versione de Il Signore delle Mosche in formato serie: un gruppo di giovani sopravvissuti a un incidente aereo su un’isola deserta vede la convivenza civile trasformarsi rapidamente in uno scontro tra istinto e regole.

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Il 7 maggio è invece una data doppia: torna L’uomo delle castagne con la sua seconda stagione, che riparte da un nuovo caso di omicidio, e debutta Legends, una serie di spionaggio britannica con Tom Burke e Steve Coogan ambientata agli inizi degli anni ’90. La premessa è affascinante: l’Agenzia delle dogane britannica recluta persone comuni, le dota di una formazione di base e le incarica di creare nuove identità per infiltrarsi nelle bande di spacciatori da qui il nome “Leggende”.

Il 22 maggio è invece riservato a Ladies First, di cui al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli narrativi, ma che figura tra le uscite originali del mese.

I grandi ritorni e le serie più attese

Per gli appassionati dell’universo de La casa di carta, il 15 maggio è una data cerchiata in rosso: arriva Berlino e la Dama con l’ermellino, nuovo capitolo firmato ancora una volta da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. In otto episodi, Berlino e Damián riuniscono la banda a Siviglia per una truffa studiata nei minimi dettagli: fingere di rubare il celebre dipinto di Leonardo da Vinci ma la vera operazione ha tutt’altro obiettivo, ossia neutralizzare un duca e sua moglie che credono di poter ricattare Berlino, rischiando così di risvegliare il suo lato più oscuro. Pedro Alonso torna nel ruolo principale, affiancato da Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez, con la new entry Inma Cuesta nei panni di Candela.

Il 12 maggio è il turno di Devil May Cry S2, la seconda stagione della serie anime dark fantasy ispirata all’omonimo videogioco, pronta a riportare sullo schermo le atmosfere cupe e spettacolari che hanno conquistato i fan.

Grande attesa anche per The Boroughs – Ribelli senza tempo, in arrivo il 21 maggio e prodotta dai fratelli Duffer, i creatori di Stranger Things. Il trailer è arrivato a sorpresa dopo anni dall’annuncio iniziale, alimentando ancora di più la curiosità. La serie racconta di un gruppo di improbabili eroi stavolta abitanti di una comunità di pensionati alle prese con una minaccia apparentemente soprannaturale. Il cast è di grande calibro: Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard e Denis O’Hare.

Il 27 maggio è un giorno affollato: escono contemporaneamente Due Spicci e la seconda stagione di Come uccidono le brave ragazze. La prima è la nuova serie animata di Zerocalcare creata, scritta e diretta da Michele Rech che riporta Zero, l’Armadillo con la voce di Valerio Mastandrea e tutti i personaggi storici dell’universo zerocalcaresco. Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma le difficoltà economiche e il ritorno di una figura dal passato mettono tutto a rischio. La seconda, invece, riporta Emma Myers nei panni di Pip Fitz-Amobi: basata sul romanzo Good Girl, Bad Blood di Holly Jackson, questa stagione vede la protagonista fare i conti con le conseguenze della sua prima indagine mentre si lancia in una disperata ricerca di un amico scomparso.

Il 28 maggio è il momento di The Four Seasons S2, che riprende il racconto di un gruppo di amici attraverso quattro vacanze nell’arco di un anno, esplorando come un improvviso colpo di scena stravolga le loro dinamiche e riporti in superficie vecchie e nuove tensioni.

A chiudere il mese, il 29 maggio, arriva Rafa, la docuserie dedicata alla carriera e alla vita di Rafael Nadal, uno dei tennisti più iconici della storia dello sport.