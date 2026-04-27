Nella puntata del 27 aprile di Uomini e Donne ci sono stati dei momenti molto convitati al Trono Over, durante il quale c’è stata una discussione molto colorita tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta. Un cavaliere, poi, ha deciso di abbandonare la trasmissione in quanto non corrisposto dalla dama da cui è attratto, mentre una coppia ha interrotto a malincuore una frequentazione.

Un cavaliere lascia Uomini e Donne, lite accesa tra Gloria Nicoletti e Cristina Tenuta

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con David, che ha manifestato l’intenzione di lasciare il programma. Il cavaliere ha spiegato di aver preso questa decisione in quanto ha la testa impegnata solo con una dama, Elena, che purtroppo non sembra essere sulla sua stessa lunghezza d’onda. Maria De Filippi, allora, ha chiesto loro di sedersi al centro dello studio per confrontarsi e chiarire alcuni aspetti della loro conoscenza. David ha manifestato il suo interesse nei riguardi di Elena, ma la donna ha detto di non apprezzare alcuni comportamenti del cavaliere. Nello specifico, non tollera la troppa gelosia dell’uomo, o alcuni comportamenti infantili che lui sarebbe solito assumere nei suoi riguardi. Dopo un confronto piuttosto intenso, i due hanno palesato le loro divergenze, dunque, è apparso inevitabile porre fine alla loro frequentazione. Lui, così, è andato via, mentre la dama ha scelto di ballare con Alessio Pili Stella.

Poi si è passati a Gloria Nicoletti, che sta uscendo con Alessandro, e Cristina Tenuta, che sta frequentando Antonio. Questi ultimi due hanno raccontato di essere usciti insieme in due occasioni e di essersi trovati molto bene, al punto da scambiarsi anche dei baci. Ad un certo punto, però, il cavaliere ha avuto uno scambio di messaggi con Gloria, cosa che ha spinto Cristina a credere che tra i due ci sia ancora un interesse, o comunque qualcosa di irrisolto. Lui, però, ha negato ed ha ammesso di essere interessato solo alla Tenuta. A quel punto, allora, Gloria ha preso la parola rivelando che Antonio non le avesse parlato bene di alcune dame con cui si è relazionato, compresa Cristina, di cui avrebbe detto di non essere attratto. La Temuta ha dato della bugiarda e falsa alla collega di parterre dando luogo ad una discussione molto animata, condita anche da parolacce e frasi concitate. La Nicoletti ha avviato una sorta di show durante il quale ha preso in giro sia Antonio sia Cristina mandando in delirio il pubblico. Ad ogni modo, Gloria si sta trovando molto bene con Alessandro, sta di fatto che ha ammesso di essere entusiasta di proseguire la sua conoscenza.

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Elena e Massimo interrompono la conoscenza a malincuore, ma poi la situazione degenera

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti Massimo ed Elena. Dopo essersi frequentati per un po’ di tempo, i due hanno maturato la consapevolezza di dover interrompere la loro relazione. La dama è apparsa molto provata, sta di fatto che è anche scoppiata in lacrime nel raccontare quanto accaduto tra di loro. A malincuore, la protagonista ha spiegato di aver interrotto la frequentazione a causa della troppa divergenza d’età che, purtroppo, per lei rappresenta un limite invalicabile. Lui ha quasi 17 anni in più di lei, cosa su cui la dama ha sempre cercato di sorvolare, fino a quando ha capito di non farcela più.

A modificare totalmente il clima ci ha pensato Marina Brachetta, la quale è intervenuta in maniera totalmente inopportuna insultando e attaccando pesantemente il cavaliere accusandolo di essere un ipocrita. La donna, poi, ne ha approfittato dello spazio per attaccare gli opinionisti e accusarli di usare due pesi e due misure a seconda di chi sono i protagonisti che vengono chiamati in causa. Lo sfogo della donna è apparso assolutamente fuori contesto ma, al contempo, ha divertito molto il pubblico da casa. Ad un certo punto, poi, la situazione è ulteriormente degenerata in quanto è emerso che Massimo sia già uscito con un’altra dama, Anna, che peraltro era amica di Elena. Questo ha scatenato le ire di quest’ultima, la quale è rimasta molto male per il modo repentino con il quale l’uomo sia andato avanti.