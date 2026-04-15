Questa sera, mercoledì 15 aprile, si chiude la dodicesima edizione di Stasera tutto è possibile su Rai 2: appuntamento alle 21.20 per il gran finale di uno show che, dopo undici anni di trasmissione, continua a essere tra i più amati del mercoledì sera.

Il tema scelto per l’occasione è “Mai dire mai”, quasi un manifesto dello spirito del programma, e il parterre di ospiti è all’altezza: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. A completare il quadro, le imitazioni di Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta, rispettivamente nei panni di Maria De Filippi e Gerry Scotti, ormai veri e propri pilastri dello show. Come sempre presenti il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

La nota ufficiale Rai descrive questa dodicesima stagione, partita il 4 marzo 2026, come “un’altra stagione da record”: un successo che non si è fermato al piccolo schermo ma si è esteso ai social, dove Stefano De Martino e la sua banda sono diventati virali tra scherzi, gag e le ormai leggendarie pause pranzo in camerino riprese dietro le quinte.

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Giochi, sorprese e una stanza inclinata tutta nuova

Sul fronte dei giochi, ritroveremo i classici che hanno reso celebre il format: ‘Segui il labiale’, ‘Rubagallina’ e ‘Dalla A alla Z’, con una chicca in più un’inaspettata riappacificazione in presenza di Colabrodo, storico antagonista di Paolantoni, che proprio lo scorso 3 marzo ha festeggiato i suoi 70 anni.

La vera novità della serata, però, riguarda il momento più iconico dello show: La Stanza Inclinata tornerà in una versione completamente inedita, in cui, per la prima volta, si ribalteranno a sorpresa prospettive e dinamiche del conduttore stesso. Un cambio di rotta che promette di essere uno dei momenti più memorabili di questa edizione.

Lo show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, sarà visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay per chi non riuscisse a seguirlo in diretta. Alla regia del gran finale, come durante tutta la stagione, l’atmosfera all’Auditorium Rai di Napoli si preannuncia un mix di euforia e malinconia quella sensazione che si prova quando qualcosa di bello sta per finire.