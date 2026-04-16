Mancano ancora diversi mesi all’autunno, ma il toto-giuria di Ballando con le Stelle è già partito. Secondo un’indiscrezione lanciata da Davide Maggio, Giuseppe Cruciani sarebbe il primo candidato per entrare nel “corpo giudicante” dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

La notizia è doppia: non solo svela un nome concreto, ma conferma anche una volontà che sembrava già nell’aria da tempo, ovvero quella di rinnovare la giuria dello show. L’esistenza di una rosa di papabili indica che, con ogni probabilità, l’edizione 2026 porterà nuovi volti al tavolo della giuria. Se Cruciani si aggiungerebbe agli attuali cinque giurati o ne sostituirebbe qualcuno, al momento non è ancora dato sapere.

Come precisa la stessa fonte, però, armatevi di tutte le pinze del caso: a cinque mesi dalla messa in onda, le certezze sono praticamente inesistenti, e la storia del programma insegna che persino a ridosso della prima puntata le sorprese possono essere dietro l’angolo.

Il nodo Selvaggia Lucarelli e i precedenti legati a Cruciani

Non è la prima volta che il nome del conduttore de La Zanzara viene accostato allo show di Carlucci. In passato, alcune voci riportavano che la produzione avesse tentato di coinvolgerlo con l’obiettivo dichiarato di affiancarlo a Selvaggia Lucarelli, con cui Cruciani ha avuto spesso scontri pubblici, puntando evidentemente su una dinamica ad alto potenziale televisivo. Secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, però, non sarebbe stata la Rai a cercarlo, bensì il contrario: sarebbe stato lo stesso Cruciani a proporsi come giurato, con il preciso intento di sedersi accanto alla Lucarelli. La produzione, tuttavia, avrebbe deciso di imboccare un’altra strada.

Ora il tema si ripropone, e non a caso: al centro delle discussioni sul rinnovo della giuria c’è da tempo proprio il futuro di Selvaggia Lucarelli, presenza fissa e riconoscibilissima del programma da anni. Il suo stile diretto e tagliente ha contribuito a costruire l’identità dello show, e l’ipotesi di una sua eventuale uscita ha già generato non poco rumore nel mondo del piccolo schermo.

A completare il quadro delle novità attese per la nuova edizione c’è anche un cambio di location tutt’altro che secondario: dopo oltre vent’anni all’Auditorium Rai del Foro Italico, Ballando con le Stelle si trasferirà negli studi di Saxa Rubra, segnando un passaggio importante anche sul piano scenografico e produttivo. Milly Carlucci, attualmente impegnata con Canzonissima, inizierà a concentrarsi sullo show a partire da maggio, quando prenderanno ufficialmente il via i colloqui con i possibili concorrenti.