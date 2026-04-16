La serata televisiva di mercoledì 15 aprile 2026 ha incoronato Rai2 come rete più vista in prima serata, grazie all’ultima puntata stagionale di Stasera tutto è possibile, che ha conquistato 2.167.000 spettatori con uno share del 15,97%. Un risultato significativo, soprattutto considerando che si trattava della chiusura della dodicesima edizione del comedy show, l’ottava guidata da Stefano De Martino alla guida del programma.

La puntata finale ha proposto alcuni dei giochi più amati dal pubblico, tra cui “Segui il labiale”, “Rubagallina” e “Dalla A alla Z”, con una versione completamente inedita della celebre “Stanza Inclinata”. Tra i momenti più attesi anche la riappacificazione in presenza di “Colabrodo”, storico antagonista di Francesco Paolantoni, che insieme a Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia forma il cast fisso del programma. Le imitazioni di De Lucia, ormai diventate un cult, hanno anche questa settimana contribuito a rendere la serata irresistibile.

Il resto della prima serata: Canale 5 seconda, Rai1 delude

Al secondo posto si è piazzata Canale 5 con Forbidden Fruit, la popolare soap turca arrivata alla Stagione 3, Episodio 90, che ha raccolto 1.805.000 spettatori e uno share del 12,89%. La serie conferma di avere un seguito solido anche nel nostro Paese, piazzandosi stabilmente nelle posizioni alte del prime time.

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Sorprende invece il risultato di Rai1, che con il film Sister Act si è fermata a 1.749.000 spettatori e uno share del 10,46%, finendo terza nella classifica della serata, dietro persino alla rete ammiraglia concorrente. A seguire, Rai3 con Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli ha tenuto incollati allo schermo 1.242.000 spettatori (share 7,92%), mentre Italia 1 con Le Iene ha raggiunto 1.057.000 spettatori con l’8,39% di share. Più distaccate le altre reti: Tv8 ha trasmesso la partita di Champions League tra Arsenal e Sporting Lisbona, vista da 802.000 spettatori (4,18%), mentre La7 con La giusta distanza si è fermata a 634.000 spettatori (3,56%). Chiudono la classifica Rete 4 con Realpolitik a 517.000 spettatori (4,03%) e Nove con Sono nata il ventitrè a 376.000 spettatori (2,28%).