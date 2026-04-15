Giovedì 16 aprile 2026, alle 21.25 circa su Sky Uno e in diretta streaming su NOW, torna l’appuntamento con Pechino Express 2026 L’Estremo Oriente, e la sesta tappa promette di essere una delle più movimentate della stagione. Le sei coppie rimaste in gara dopo l’eliminazione delle Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalano) avvenuta nella quinta puntata proseguono il loro viaggio alla scoperta della Cina, con nuove missioni, sfide e la corsa al Libro Rosso.

La grande novità di questa tappa è il cosiddetto mix delle coppie: i concorrenti verranno temporaneamente separati dai loro partner abituali e abbinati ad altri viaggiatori. Una dinamica che, come facilmente immaginabile, non mancherà di creare nuovi equilibri e qualche attrito di troppo. Saranno protagoniste di momenti di tensione Jo Squillo e Michelle Masullo, così come Fiona May e Patrick Stevens, i Veloci che nella scorsa puntata avevano conquistato l’immunità arrivando per primi al traguardo.

Il momento più caldo della puntata sembra però riservato a Chanel Totti e Filippo Laurino, che si ritrovano protagonisti di una lite inaspettata e piuttosto accesa: Filippo, visibilmente provato dalla stanchezza accumulata nelle tappe precedenti, accusa il colpo di un percorso sempre più lungo e impegnativo. Non proprio una passeggiata, insomma anche se si fa per dire, visto che siamo pur sempre a Pechino Express.

C’è spazio anche per una parentesi più leggera, grazie ai Rapper Tony 2Milli e Dani Faiv, che vengono simbolicamente “arrestati” durante la tappa. Niente paura: si tratta di una pura gag i due avranno chiesto un passaggio alla polizia locale, trasformando il momento in uno sketch esilarante che farà sicuramente parlare.