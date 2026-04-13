Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 13 al 17 aprile rivelano che al Trono Over ci saranno delle discussioni molto accese. Una in particolare riguarderà Cinzia Paolini che, ancora una volta, sarà il bersaglio preferito di Tina Cipollari. Poi ci sarà il ritorno di un’ex dama del parterre, mentre Diego Tavani, anche lui recentemente rientrato in trasmissione, si troverà a fronteggiare un plebiscito di proposte da parte delle damme del parterre. Al Trono Classico, invece, non mancheranno discussioni tra Ciro Solimeno e le sue corteggiatrici.

Anticipazioni Trono Over: Cinzia nel mirino, torna Jasna, Diego conquista tutte, Gemma chiude con Antonio

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne si partirà da Cinzia Paolini, la quale spiazzerà in merito alla sua conoscenza con Marco. La donna si dirà particolarmente presa dal cavaliere, al punto da averlo invitato nel suo paese ed essersi occupata lei della prenotazione dell’hotel. Tina Cipollari non perderà occasione per attaccare la dama, in quanto non crederà alle sue reali intenzioni verso il cavaliere, ma continuerà a porre l’accento sull’aspetto economico dell’uomo. Successivamente, poi, Cinzia avrà una discussione con Barbara De Santi, in quanto leggerà in studio un messaggio che quest’ultima avrebbe mandato a Marco. La lite degenererà in poco tempo, fino a coinvolgere anche il cavaliere, che dirà a Cinzia di stare zitta. Dinanzi questo atteggiamento, la donna darà di matto e sbotterà pesantemente contro il cavaliere.

Un altro protagonista del Trono Over che genererà particolare sgomento sarà Diego Tavani. Il cavaliere, tornato da poco in trasmissione, riceverà le avances di diverse dame. In primo luogo, uscirà con Paola, l’ex di Edoardo Nestori, Anche Rosanna Siino si mostrerà interessata al cavaliere, ma non solo, alla lista delle pretendenti si aggiungerà anche Maria. Gemma Galgani, invece, chiuderà la conoscenza con Antonio. A seguito di un centro studio molto movimentato, durante il quale Gianni Sperti spronerà il cavaliere ad ammettere di non essere attratto fisicamente dalla dama, lui cederà e dirà di non vedere Gemma come una sua potenziale compagna. Alla luce di questo, con estrema delusione, Gemma chiuderà anche questa conoscenza. Cristina Tenuta sta uscendo con Marco,, ma i due racconteranno in studio versioni contrastanti del loro incontro, sta di fatto che tra di loro ci sarà un’accesa discussione. Poi tornerà Jasna Amodei con l’intenzione di conoscere Arnaldo. Lui, però, rifiuterà di iniziare questa frequentazione, dunque, non si sa se la dama rimarrà comunque nel parterre, o andrà via. Sebastiano Mignosa, infine, rimarrà molto colpito da Simona, dama con cui è stato avvistato anche fuori da UeD, sta di fatto che deciderà di continuare solo con lei chiudendo con un’altra dama.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Spoiler Trono Classico: brutto colpo per Elisa

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, si partirà dall’esterna di Ciro Solimeno e Martina Calabrò svoltasi in camerino. Lei inizialmente era arrabbiata, ma alla fine tra i due scatterà un bacio. Ciro andrà anche da Elisa Leonardi, anche tra di loro ci sarà un chiarimento, ma senza alcun bacio. In studio, poi, partirà una solita discussione in cui entrambe le ragazze recrimineranno il comportamento che il tronista ha con l’una e con l’altra. Poi ci sarà una brutta delusione per Elisa. La giovane verrà bidonata all’ultimo da Solimeno, che si vedrà costretto ad annullare un’esterna con lei in quanto Martina andrà da lui per parlargli. La Leonardi, ovviamente, sarà furiosa in studio, ma anche la Calabrò non sarà serena in quanto asserirà di calmarsi solo quando lei e Ciro usciranno dallo studio insieme come coppia.