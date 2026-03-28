Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Edoardo Nestori ha abbandonato il programma dopo che Barbara De Santi ha riportato delle pesanti segnalazioni sul suo conto. La donna ha rivelato che il cavaliere potrebbe avere una relazione al di fuori del programma con una donna. Le dichiarazioni della De Santi sono state così convincenti, mentre i silenzi di Edoardo non hanno fatto altro che peggiorare la sua posizione. Ad ogni modo, il cavaliere ha deciso di tornare sui social con un lungo post, in cui ha fatto delle confessioni inedite .A stupire particolarmente, però, è stata la reazione del web.

Le prime parole di Edoardo Nestori dopo l’addio a Uomini e Donne

Edoardo Nestori ha pubblicato un post su Instagram dopo la sua uscita di scena da Uomini e Donne in cui ha mostrato una raccolta di foto volta ad immortalarlo nel programma, e non solo. Al di sotto del post in questione è presente una didascalia in cui il cavaliere ha svelato alcuni retroscena sulla sua decisione di partecipare al programma. Edoardo ha spiegato di essersi avvicinato alla trasmissione con scetticismo e molte remore, in quanto credeva fosse un contesto costruito. Invece si è dovuto ricredere, in quanto ha conosciuto tutte persone favolose.

A tal riguardo, Nestori ha voluto ringraziare tutta la redazione per il modo in cui lo hanno trattato, per la loro disponibilità e capacità di mettersi in gioco. Il protagonista, poi, ha voluto ringraziare anche Maria De Filippi per avergli dato questa opportunità e gli opinionisti, che spesso lo hanno difeso, ma anche attaccato quando necessario. Edoardo, poi, ha concluso il suo intervento dicendo:

“Da qualche parte ci rivedremo sicuramente presto”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La reazione inaspettata degli utenti del web

A stupire particolarmente è stata la reazione del web. Solitamente, infatti, quando un protagonista lascia Uomini e Donne a seguito di segnalazioni pesanti, viene bersagliato. Nel caso di Edoardo, invece, le cose sono andate in modo differente. Quasi tutti i commenti presenti al di sotto del post in questione sono positivi, volti ad evidenziare le innumerevoli qualità del protagonista, come la sua compostezza, educazione e gentilezza. In tanti hanno detto che sentiranno molto la sua mancanza e che auspicano un ritorno del cavaliere nel programma. Avverrà? Staremo a vedere.