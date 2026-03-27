Nel corso della messa in onda del 27 marz0 2026 di Uomini e Donne Edoardo Nestori ha abbandonato il programma dopo che Barbara De Santi ha riportato una segnalazione sul suo conto. Tra Elisabetta Gigante e Marina Brochetta c’è stato uno scontro molto acceso, che è degenerato coinvolgendo anche altri protagonisti.

Edoardo Nestori abbandona Uomini e Donne dopo una segnalazione di Barbara De Santi

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Edoardo Nestori ha lasciato il programma. Il cavaliere era stato invitato a centro studio con Paola per parlare di alcuni recenti accadimenti tra di loro. I due hanno mostrato punti di vista divergenti, al punto da sollevare una grande polemica e un grosso polverone. Ad un certo punto, però, Maria De Filippi si è intromessa per informare Edoardo di una segnalazione sul suo conto provenuta da Barbara De Santi. Quest’ultima ha dichiarato di sapere che lui abbai una relazione al di fuori con una donna mora. Nel dettaglio, i due sarebbero andati a cena insieme i primi di febbraio, e continuerebbero a sentirsi tutt’ora.

A raccontare tutto questo a Barbara pare sia stata direttamente la donna con cui Edoardo si starebbe frequentando. La De Santi ha detto cose così dettagliate al punto che la sua versione dei fatti è apparsa notevolmente convincente. Edoardo si è mostrato palesemente in imbarazzo, sta di fatto che si è semplicemente limitato a dire che le cose non stiano esattamente così, e che la situazione sia molto più complicata di come appare. Barbara, poi, ha aggiunto che tra i due ci sarebbe stato anche un bacio. A quel punto, vedendosi messo alle strette, Edoardo ha deciso di abbandonare il programma, senza dare molte spiegazioni su quanto accaduto. Questo, dunque, ha avvalorato ulteriormente le segnalazioni di Barbara.

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Edoardo ha deciso di lasciare il programma! Che ne pensate della sua decisione? #UominieDonne pic.twitter.com/whe3Ir5yGa — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 27, 2026

Lite tra Elisabetta e Marina, la Brochetta va via tra le lacrime

Dopo l’uscita di Edoardo, la conduttrice ha chiamato a centro studio Elisabetta Gigante, Marina Brochetta e Stefano e lo show è stato garantito. Le due donne, infatti, si sono battibeccate a lungo in quanto Marina ha accusato la sua interlocutrice di essere stata perfida nei suoi confronti in quanto si è intromessa in una situazione solo per creare zizania e non perché sia realmente interessata a Stefano. Elisabetta si è difesa dicendo che sia stato Stefano a cercarla, mentre lei non ha fatto assolutamente nulla.

Marina, successivamente, ha perso le staffe passando ad attaccare anche Davide e, in generale, tutti gli uomini del parterre, dichiarando di volere una persona con gli attributi, caratteristica che, al momento, non riscontra in nessuno dei presenti. La Brochetta è apparsa così provata al punto da lasciare lo studio tra le lacrime. In difesa della donna è intervenuta Gemma Galgani la quale ha accusato le altre donne di deridere Marina, cosa che non reputa giusta. Ad ogni modo, Elisabetta ha specificato di non essere interessata a Stefano ma di voler proseguire la frequentazione con Marco. Alla luce di questo, in molti in studio hanno accusato la donna di aver preso in giro il cavaliere illudendolo che tra di loro potesse nascere qualcosa.