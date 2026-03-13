Nella registrazione del 12 marzo 2026 di Uomini e Donne è accaduto un episodio alquanto inaspettato. Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta, che è ricaduta su Alessio Rubeca. Il tutto, però, è stato tutt’altro che emozionante, come è solito accadere durante le scelte, anzi. La decisione di Sara è stata più un’impostazione dovuta ad alcune pressioni esterne da parte degli opinionisti, che non hanno potuto fare a meno di notare dei comportamenti sospetti nei due ragazzi.

La scelta “imposta” di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne e la reazione di Alessio Rubeca

Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta, ricaduta su Alessio Rubeca. Durante la registrazione del 12 marzo di Uomini e Donne, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno cominciato a notare degli strani comportamenti nella tronista e Alessio. Nello specifico, i due ragazzi hanno mostrato per tutto il tempo una grande sintonia, finendo per ballare insieme più e più volte. Ad un certo punto, allora, Tina ha preso la parola per far notare a tutti questa situazione. In tale occasione, Sara e Alessio sono stati presi di mira e accusati di avere contatti anche all’esterno, in quanto sono troppo complici.

I due hanno provato a difendersi dalle accuse, tuttavia, pare che la situazione sia stata troppo tesa, al punto da spingere la tronista a portare a termine il suo percorso a Uomini e Donne. Sara, così, ha preso il controllo della situazione ed ha ammesso di voler andare via dal programma insieme ad Alessio che, ovviamente, le ha risposto in maniera affermativa. Ai due, così, è stato concesso il consueto ballo a centro studio, con tanto di pioggia di petali rossi. Inutile dire, però, che la scena non è risultata affatto emozionante. Tina Cipollari è rimasta così delusa da non voler neppure salutare la tronista uscente.

Le reazioni del web e di Matteo Stratoti

Una volta trapelata sui social la notizia della scelta, sono stati tanti gli utenti del web che hanno commentato l’accaduto. Molti si sono detti felici in quanto, finalmente, si è concluso uno dei troni di Uomini e Donne più insignificanti degli ultimi tempi. Altri sono apparsi felici per la neo coppia, tuttavia, a generare particolare sgomento è stata la reazione di Matteo Stratoti. Il ragazzo ha sempre avuto dei sospetti sul possibile legame all’esterno tra Sara e Alessio. Con l’epilogo che ha preso il trono della ragazza, poi, ne ha avuto ulteriore conferma. Subito dopo la registrazione, infatti, il ragazzo ha pubblicato una Storia su Instagram nella quale ha menzionato la canzone di Luciano Ligabue “Cosa vuoi che sia” mettendo in evidenza il trafiletto in cui si fa riferimento al fatto che tutto passi nella vita, basta solo che trascorra un po’ di tempo per far in modo che si possa ridere delle sventure vissute. Naturalmente, non sia presente alcun riferimento esplicito a Sara, anche perché è vietato dal regolamento del programma, i riferimenti a quanto accaduto durante la registrazione sono davvero innegabili. Adesso non resta che attendere la messa in onda della puntata di UeD in questione per vedere cosa sia successo nel dettaglio.

Per quanto riguarda Ciro Solimeno, invece, il tronista ha portato in esterna Elisa, con cui è scattato un bacio. Le altre corteggiatrici si sono risentite, ed una ha addirittura dichiarato di voler andare via, ma Ciro l’ha dissuasa.