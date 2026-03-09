Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 9 al 13 marzo 2026 rivelano che ci saranno nuovi momenti concitati che riguarderanno Mario Lenti e Cinzia Paolini. I due, messi alle strette dai presenti, arriveranno a prendere una decisione drastica. Sebastiano Mignosa volterà pagina con nuove dame, ma Elisabetta Gigante non esiterà a fare delle confessioni compromettenti sul suo conto. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno si prenderà qualche pausa, mentre Sara Gaudenzi avrà nuovi scontri con i suoi corteggiatori.

Cinzia Paolini fa infuriare Maria De Filippi a UeD, poi lei e Mario Lenti prendono una decisione

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda nel corso della settimana, ci saranno nuovi blocchi dedicati a Cinzia Paolini e Mario Lenti. Quest’ultimo si assenterà per una puntata, lasciando Cinzia a dover gestire da sola i pesanti attacchi degli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari continueranno ad attaccare la donna invitandola ad andare via e lasciare la trasmissione dal momento che è interessata unicamente a Mario, ma il cavaliere non vuole uscire con lei. A complicare ulteriormente la situazione, poi, saranno alcune affermazioni della donna. Gli opinionisti le chiederanno il motivo della sua presenza in studio considerando l’assenza di Mario per motivi di lavoro. Lei arriverà a lasciar intendere di essere stata quasi forzata dalla redazione a presenziare, cosa categoricamente smentita dallo staff del programma.

Tutta questa situazione genererà una forte tensione e un certo nervosismo in Maria De Filippi che, infatti, come letto dalle precedenti anticipazioni, ha chiuso anche in anticipo la registrazione in cui è avvenuto tutto ciò. Ad ogni modo, nelle puntate a seguire, vedremo che Mario Lenti ritornerà, ma confermerà la sua scelta di non uscire dal programma con Cinzia. I due, così, arriveranno a prendere la drastica decisione di interrompere la conoscenza. Questo, però, non placherà le ire degli opinionisti, anzi. Gianni e Tina continueranno ad esigere che i due lascino il programma, ma questo non avverrà.

Elisabetta Gigante incastra Sebastiano Mignosa

Passando a Sebastiano Mignosa, il cavaliere siederà al centro dello studio con due nuove dame venute per lui con cui è uscito. Elisabetta Gigante, però, prenderà la parola per portare alla luce delle verità incresciose sul cavaliere. La donna dirà di averlo sentito in questi giorni e ammetterà che lui le ha addirittura chiesto di uscire dal programma insieme, cosa che lei ha rifiutato. L’interesse dell’uomo per le nuove dame, dunque, è stato drasticamente screditato. Elisabetta, dal canto suo, stava uscendo con Stefano, con il quale sembrava essere nata una certa complicità, malgrado questo, però, le cose non decolleranno, sta di fatto che le anticipazioni future di UeD rivelano che la donna arriverà a prendere una decisione drastica.

Spoiler settimana UeD Trono Classico: Ciro in pausa, Alessio se ne va

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, le anticipazioni della settimana fino al 13 marzo rivelano che Ciro Solimeno si prenderà una pausa e si assenterà per un giorno. Quando ritornerà, poi, avrà uno scontro con Martina. Il ragazzo andrà a riprenderla, dopo una sua uscita, ma lei sarà molto fredda nei suoi riguardi dicendo di essere troppo delusa dal suo comportamento. Malgrado il risentimento, la giovane deciderà di tornare in studio e avrà una lite molto accesa con il tronista. Quest’ultimo le dirà di non apprezzare questo lato di lei, cosa che farà rimanere molto male la ragazza. Di Ale, invece, non si parlerà.

Sara Gaudenzi porterà in esterna Matteo Stratoti. Il ragazzo si aprirà molto con la tronista rivelandole delle cose molto private sul suo conto. Alessio Rubeca noterà un certo coinvolgimento da parte di Sara, cosa che lo porterà a sbottare. In un primo momento, la tronista deciderà di ballare con il ragazzo, tuttavia, a causa del clima troppo teso, alla fine non ballerà con nessuno. Successivamente, Sara uscirà nuovamente con Matteo. Nel dettaglio andrà nella città del ragazzo e tra i due scatterà un bacio. Dinanzi a tale scena, Alessio darà di matto, sta di fatto che sbotterà in studio e deciderà di abbandonare la puntata. Sara confesserà la sua intenzione di andare a riprenderlo.