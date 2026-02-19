Martedì 17 febbraio 2026 è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportate su Lollo Magazine, la ripresa in questione è durata solamente un’ora, cosa decisamente singolare. Di solito, infatti, le registrazioni si protraggono almeno per un paio d’ore, in modo da creare materiale da poter dividere in due o tre puntate di messe in onda. Durante le riprese di martedì, però, pare sia avvenuto qualcosa di insolito, che avrebbe spinto Maria De Filippi a sospendere la registrazione.

Bufera dietro le quinte di Uomini e Donne: Maria De Filippi furiosa a causa di Cinzia Paolini

Nella registrazione del 17 febbraio di Uomini e Donne si è parlato prevalentemente dell’interesse riaffiorato tra Cinzia Paolini e Mario Lenti. Quest’ultimo era assente per motivi di lavoro, ed è stata proprio questa la causa che poi ha originato tutta una serie di polemiche. Nello specifico, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno cominciato la puntata scagliandosi contro Cinzia. La dama ha dichiarato di essere nel programma solamente per Mario al momento. Considerando che il cavaliere fosse assente, dunque, gli opinionisti hanno ritenuto del tutto inopportuna la sua presenza.

Entrambi hanno esortato la dama a lasciare lo studio, e da lì è scoppiata una grossa polemica. La donna, infatti, ha ammesso che questa fosse la sua intenzione iniziale, tuttavia, a seguito di un confronto con la redazione, ha lasciato intendere di essere stata quasi “costretta” dagli autori a presenziare in puntata. Tale confessione, ovviamente, ha sollevato un certo sgomento, ed ha spinto Maria De Filippi a verificare la situazione coinvolgendo l’autore a cui fa riferimento Cinzia durante il suo percorso nel programma. Dopo l’intervento della persona dello staff, la situazione della Paolini si è complicata ulteriormente. La redazione, infatti, ha smentito categoricamente la versione della donna, originando una netta discrepanza tra le due posizioni.

Questi dettagli sono stati specificati nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo, trasmessa mercoledì 18 febbraio 2026. Lorenzo Pugnaloni ha spiegato che, a seguito di quanto accaduto, Maria De Filippi si sarebbe arrabbiata così tanto al punto da andare dietro le quinte per chiarire la faccenda con la redazione. I toni si sarebbero esasperati, al punto da spingere la padrona di casa a chiudere anticipatamente la registrazione che, invece delle canoniche due ore, è durata solo un’ora.

Dettagli e retroscena sul Trono di Sara Gaudenzi

Nella scorsa puntata di Casa Lollo sono stati svelati anche dei retroscena sul Trono di Uomini e Donne di Sara Gaudenzi. In particolare, nella registrazione del 17 febbraio, la ragazza ha portato in esterna Matteo. Quest’ultimo si è aperto molto con lei raccontandole alcuni retroscena sulla sua vita alquanto particolari e sensibili. Il giovane ha detto di essere “cresciuto per strada” di non aver avuto rapporti con suo padre per tanti anni, insomma, tutte vicende che hanno fatto emergere un lato inedito e fragile del ragazzo. A seguito del racconto, però, la reazione di Sara ha spiazzato un po’ tutti, in quanto la ragazza è rimasta alquanto fredda e impassibile, guadagnandosi le critiche degli opinionisti. Lei si è difesa asserendo di aver reagito così in quanto concentrata su entrambi i suoi percorsi, sia quello con Matteo, sia quello con Alessio. Ma le sue ragioni non hanno convinto i presenti né, tanto meno, Matteo che, infatti, ha rifiutato di ballare con lei.