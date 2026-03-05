L’ex tronista di Uomini e Donne Cristiana Anania e l’attuale tronista Sara Gaudenzi non sono mai andate particolarmente d’accordo durante il loro periodo di convivenza nel programma. Malgrado alla scelta di Cristiana ci sia stato un riavvicinamento tra le due, le opinioni che hanno reciprocamente l’una dell’altra non sembrano essere cambiate di molto. In queste ore, infatti, a generare particolare sgomento è stato un commento di Cristiana alquanto criptico e pungente, che molti hanno ricondotto ad una frecciatina contro Sara.

La presunta stoccata di Cristiana Anania contro Sara Gaudenzi fuori da Uomini e Donne

La storia d’amore tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sta procedendo a gonfie vele fuori da Uomini e Donne. Lo stesso non può dirsi per Sara Gaudenzi, che è ancora nel programma, intenta a conoscere due corteggiatori nuovi, Alessio Rubeca e Matteo Stratoti, con cui sta avendo parecchi momenti di difficoltà. Il trono della ragazza non sta entusiasmando molto il pubblico da casa, tanto è vero che sono numerosissimi i commenti di coloro i quali ritengono il cammino della ragazza decisamente inutile e privo di contenuti.

Contestualmente alle polemiche che stanno sorgendo sul web, è sopraggiunto un commento da parte di Cristiana che sta generando parecchi sospetti. L’ex tronista ha pubblicato una Storia su Instagram in cui ha detto di aver ricevuto numerosi commenti da parte di persone che le hanno chiesto di esprimere la sua opinione su una determinata questione, che tuttavia la giovane non ha voluto specificare. A seguire, poi, Cristiana ha rivelato di non voler esprimere pareri su situazioni che, ormai, non la riguardano più. Questa frase ha subito fatto pensare che la Anania si stesse riferendo alla sua precedente esperienza a Uomini e Donne. A rafforzare ulteriormente i sospetti di chi crede che la giovane abbia voluto pungere Sara Gaudenzi è stato il concetto espresso a chiusura del commento. Cristiana ha chiosato dicendo che l’unica cosa che può dire è che il tempo, alla fine, racconta sempre la verità e ride bene chi ride ultimo. Anche se il nome di Sara Gaudenzi non è mai stato fatto esplicitamente da Cristiana Anania, di riferimenti ce ne sono stati davvero parecchi, tanto è vero che in molti credono che si tratti di una sorta di vendetta della Anania contro la Gaudenzi.

I dubbi e le accuse sul percorso di Sara a UeD

Il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne sta destando parecchie perplessità e dubbi. In una delle ultime puntate andate in onda, a sollevare dei dubbi contro la tronista è stato proprio un suo corteggiatore, Matteo Stratoti. Il ragazzo ha alluso al fatto che, dato che Alessio Rubeca sia un grande amico di Ciro Solimeno, quest’ultimo potrebbe fare da tramite tra il corteggiatore e la tronista. Simili insinuazioni, che peraltro rispecchiano perfettamente il parere di molti utenti del web, hanno fatto infuriare Sara, che si è scagliata contro Matteo dicendogli di andare via se crede questo di lei. La questione poi si è risolta, ma le tensioni al Trono della Gaudenzi continuano ad essere molto elevate. Quello che, tuttavia, non sta piacendo al pubblico da casa, è che il livore con cui si stanno affrontando le discussioni non sembra essere accompagnato da un reale interesse da parte delle persone coinvolte, quanto più dalla voglia di creare dinamiche e animare il centro studio di UeD.