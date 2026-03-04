La puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 4 marzo 2026, è stata quasi totalmente incentrata su Cinzia Paolini e Mario Lenti. I due hanno raccontato di aver ripreso a frequentarsi, cosa che ha lasciato di sasso tutti i presenti. La situazione si è complicata ulteriormente con alcune dichiarazioni fatte da entrambi i protagonisti, che hanno spinto opinionisti e conduttrice ad invitarli ad uscire dal programma insieme.

Tutti contro Mario Lenti e Cinzia Paolini, Maria li invita a lasciare Uomini e Donne

Oggi a Uomini e Donne è scoppiato il caos contro Cinzia Paolini e Mario Lenti. I due sono stati invitati a centro studio da Maria De Filippi, insieme a Michele e Maria. Cinzia è uscita nuovamente con Michele, ma nel frattempo ha risentito anche Mario, che per alcune puntate si era assentato dalla trasmissione per motivi di lavoro. Michele è uscito anche con Maria, ma di questi due protagonisti si è parlato pochissimo, in quanto al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto Lenti e la Paolini. Quest’ultima si è detta molto presa dal cavaliere, al punto da sembrare pronta ad uscire dal programma con lui.

Considerando che i due protagonisti si conoscano da mesi, e siano usciti diverse volte insieme anche in precedenza, gli opinionisti li hanno molto attaccati dandogli dei falsi ed invitandoli ad uscire dal programma. Anche Maria De Filippi ha preso la parola per invitare i due a conoscersi al di fuori. Mario, però, ha detto di non voler dare seguito a questa azione, in quanto con Cinzia non ha ancora avuto rapporti intimi completi. Dinanzi a queste parole, in studio è scoppiato il caos. Tutti hanno attaccato i due. Maria ha puntualizzato che il programma non prevede che due protagonisti debbano andare necessariamente a letto prima di lasciare la trasmissione.

Cinzia umilia una dama, Tina Cipollari sbotta: “Fai schifo”

Ad ogni modo, Cinzia non è rimasta particolarmente delusa dalla decisione di Mario, anzi, gli ha dato ragione dichiarando di non poter costringere nessuno ad uscire dal programma con lei. Il suo mancato rammarico ha avvalorato ulteriormente la tesi degli opinionisti, che credono fortemente che i due siano d’accordo e stiano prendendo in giro tutti. A destare particolare sgomento, poi, sono state anche alcune dichiarazioni della Paolini, la quale ha detto di essere convinta che Lenti non sarebbe più tornato a UeD per questioni di lavoro, mentre lui ha chiarito di non aver mai avuto questa intenzione. Il fatto che i due abbiano dichiarato di non aver parlato di questa cosa in privato ha generato parecchi sospetti.

La situazione, poi, è degenerata nel momento in cui per Mario è arrivata una nuova dama di nome Eugenia. Il cavaliere non ha voluto tenerla, dicendole di essere arrivata nel momento sbagliato. Quando la donna ha lasciato lo studio, Cinzia ha pronunciato una frase che ha indignato tutti. Nel dettaglio, la Paolini ha detto a Mario: “L’hai mandata via perché era così?” alludendo al suo aspetto fisico poco avvenente. Le parole della donna hanno indignato profondamente i presenti. Tina Cipollari ha sbottato contro di lei dicendole di fare schifo.