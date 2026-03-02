Nella messa in onda del 2 marzo di Uomini e Donne si è parlato prevalentemente del Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono stati Paola ed Edoardo, Elisabetta Gigante e Stefano, Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. Per quanto riguarda il Classico, invece, si è parlato di Sara Gaudenzi.

Paola ed Elisabetta sotto attacco a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Paola ed Edoardo. La donna ha voluto chiarire quanto accaduto nella scorsa puntata, quando lui le ha chiesto di uscire dal programma insieme, ma lei ha rifiutato. La dama ha esordito scusandosi per i toni utilizzati; successivamente ha spiegato di aver reagito in quel modo in quanto non ha creduto alla sincerità del cavaliere, che le avrebbe chiesto di uscire insieme solo perché consapevole che lei non avrebbe mai accettato in quel momento. I presenti in studio si sono schierati nuovamente dalla parte di Edoardo, accusando Paola di essere falsa. Poi è seguito uno scontro tra la dama e Gloria Nicoletti, la quale ha accusato la sua interlocutrice di essere poco onesta.

In seguito si è passati ad Elisabetta Gigante. La dama è uscita con Stefano. I due hanno detto di aver trascorso una serata molto piacevole, durante la quale sono scattati anche dei baci. I presenti in studio sono rimasti basiti dalla velocità con cui la donna abbia voltato pagina dopo la frequentazione con Sebastiano Mignosa. Anche quest’ultimo ha attaccato la donna accusandola di aver dimenticato un po’ troppo in fretta l’uomo di cui diceva di essere innamorata. Lei ha risposto dicendo di non avere nulla di cui vergognarsi in quanto, finalmente, dopo un bel po’ di tempo, ha ripreso a sorridere. Elisabetta ha spiegato di volerci andare piano, ma non vuole precludersi la possibilità di conoscere il cavaliere. I due, così, hanno ballato insieme, tra le perplessità dei presenti.

Liti accese al Trono Classico, nuovo scontro tra Alessio e Rosanna

L’attenzione si è poi spostata al Trono Classico con Sara Gaudenzi. La tronista è andata in camerino per avere un chiarimento con Matteo. Il ragazzo, inizialmente, era un po’ titubante, poi si è lasciato andare e ha accettato di fare pace con lei, sta di fatto che tra di loro c’è stato anche un bacio. Alessio Rubeca si è infastidito, e ha sbottato contro la tronista in studio. Il ragazzo non ha apprezzato alcune parole dette dalla giovane in esterna con Matteo che, a suo avviso, hanno sminuito quanto accaduto con lui. La rabbia di Alessio, poi, è sfociata su Matteo, che ha definito incoerente e ridicolo, mentre lui gli ha dato del “fenomeno”. I toni si sono fatti piuttosto accesi, sta di fatto che Maria De Filippi è intervenuta per calmare i due ragazzi.

Il finale della puntata di oggi di Uomini e Donne è stato incentrato su Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. I due hanno avuto un confronto in camerino che, tuttavia, non ha portato ad un epilogo positivo. In studio, poi, Alessio ha detto che Rosanna gli ha proposto di uscire dal programma quando tra di loro le cose non vanno affatto bene e discutono continuamente. La discussione si è protratta per un bel po’ di tempo. La donna ha ignorato Dario, cavaliere che sta frequentando, per chiarire la faccenda con Alessio, cosa che ha infastidito il cavaliere.