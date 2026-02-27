Nella messa in onda odierna di Uomini e Donne è scoppiato il caos nel momento in cui un cavaliere ha chiesto ad una dama di uscire dal programma, ma lei ha rifiutato. Ciro Solimeno, dal canto suo, ha deciso di eliminare una sua corteggiatrice.

Bufera su Edoardo e Paola a Uomini e Donne: dure accuse e liti accese

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una bufera contro Paola, che ha rifiutato di uscire dal programma con Edoardo. Il cavaliere ha palesato la volontà di proseguire la loro conoscenza al di fuori della trasmissione in quanto, ormai, sono due mesi che stanno uscendo. L’uomo, però, prima di farle la proposta, le ha chiesto come mai tra i due non ci siano stati avvicinamenti intimi. Edoardo sospetta che la donna possa essere inibita dal contesto, cosa che ha rafforzato il suo desiderio di uscire dal programma insieme.

Dopo il discorso del cavaliere, è arrivata la replica di Paola, che è stata del tutto inattesa. La donna ha detto categoricamente di non voler uscire da Uomini e Donne con lui, in quanto lo reputa un uomo troppo metodico e misurato, cosa che l’annoia parecchio. La dama ha detto una serie di cose negative sul cavaliere, che hanno spinto Tina Cipollari a chiedere a Edoardo come facesse a desiderare di uscire dal programma con una donna che lo disprezza. Dinanzi a queste parole, Paola è intervenuta dicendo di essere interessata a Edoardo, ma vorrebbe che lui limasse alcuni aspetti del carattere. Il modo in cui la donna ha trattato il suo interlocutore ha indignato parecchio gli opinionisti, che si sono scagliati contro la dama accusandola di non essere affatto interessata ad Edoardo. Tina ha sbottato dando addirittura della “cornacchia” a Paola. Quest’ultima, inoltre, ha accusato Edoardo di averle fatto la richiesta di uscire insieme in quanto sapeva che lei ad oggi non avrebbe accettato. Alla fine, lei ha deciso di chiudere, tra gli insulti dei presenti.

Ciro Solimeno elimina Alessia Messina

Dopo un blocco piuttosto lungo, la puntata di oggi di UeD si è conclusa con Ciro Solimeno che, dopo aver portato in esterna Alessia Messina, ha deciso di eliminarla dicendo di non riuscire a provare nulla di più nei suoi riguardi. La ragazza è rimasta piuttosto male, sta di fatto che è subito uscita dallo studio. Per contro, invece, l’esterna con Martina è andata molto bene, sta di fatto che tra i due è scattato anche un bacio. In studio, poi, hanno preso la parola anche Alessia Antonetti ed Elisa. Soprattutto in merito a quest’ultima, Ciro ha confessato che, se avesse a disposizione una sola esterna da fare, porterebbe lei. Alla fine, però, ha deciso di ballare con Martina.