Nella registrazione del 24 febbraio 2026 di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante ha deciso di abbandonare il suo percorso nel programma. La donna aveva interrotto la frequentazione con Sebastiano Mignosa, da cui era molto presa, che dopo la scelta della dama è andato via anche lui. Stava cercando di voltare pagina sentendo nuovi cavalieri. Purtroppo, però, la donna ha ammesso di non sentirsi ancora libera sentimentalmente, ragion per cui ha preferito andare via invece di illudere altri uomini o comunque non essere del tutto sincera nei loro riguardi. Elisabetta, così, ha lasciato Roma e ha fatto ritorno all’Elba, il suo luogo di origine, e ha deciso di commentare la cosa mediante i social.

Il commento di Elisabetta Gigante dopo aver abbandonato Uomini e Donne

Prima delle messe in onda delle puntate di Uomini e Donne i protagonisti non possono assolutamente fare spoiler diretti in merito a quanto accaduto. Ad ogni modo, attraverso alcuni interventi social, è possibile intuire gli stati d’animo dei diretti interessati. Questo è ciò che è accaduto ad Elisabetta Gigante. La dama, dopo aver deciso di abbandonare UeD, è tornata sui social con una foto che ritrae la sua bella isola d’Elba e ha commentato scrivendo “Casa dolce casa“. L’immagine in questione è stata accompagnata dalla canzone “Felicità nelle piccole cose” di Luca J.

Attraverso questo intervento gli utenti hanno percepito una certa malinconia, accompagnata al contempo da una voglia di tornare alla vita di sempre, lasciandosi il passato alle spalle. Il post in questione ha attirato moltissimi commenti, la maggior parte dei quali favorevoli verso la donna. In molti si sono complimentati con lei per il suo carattere e la sua decisione, mentre altri hanno sollevato questioni un po’ più spigolose. Nel dettaglio, c’è chi ha invitato Elisabetta a riflettere sulle decisioni prese. Secondo l’opinione di alcuni, quello che era nato tra lei e Sebastiano Mignosa era qualcosa di forte e autentico, che non dovrebbe andare sprecato solamente a causa dell’orgoglio. Proprio per tale ragione, la donna farebbe bene a dare un’altra chance al cavaliere. A fronte di commenti del genere, però, ce ne sono stati anche altri volti a spronare la Gigante ad andare avanti, lasciando perdere Sebastiano, che non la meriterebbe.

Cosa è successo tra Elisabetta e Sebastiano dopo UeD?

Ad ogni modo, alla luce di tutto questo, cosa sarà successo tra Elisabetta e Sebastiano dopo la loro uscita dal programma? Ricordiamo che durante la puntata di ieri di UeD, opinionisti e Maria De Filippi hanno messo in discussione l’autenticità della coppia asserendo addirittura che tra i due potrebbe esserci un accordo. Ebbene, se così fosse, a breve la cosa verrà a galla, in quanto Sebastiano ed Elisabetta dovrebbero iniziare a mostrarsi insieme fuori dalla trasmissione. Per il momento, però, non sono apparsi cenni a riguardo da parte di entrambi, ragion per cui è ancora tutto da vedere.