Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che è stata effettuata il 24 febbraio 2026 rivelano che ci sono stati diversi colpi di scena e momenti degni d’attenzione. Soprattutto al Trono Over si sono verificati ben tre abbandoni, alcuni davvero inaspettati. Elisabetta Gigante, Sebastiano Mignosa e Sabrina Zago hanno deciso di lasciare la trasmissione. Marina, invece, ha dato luogo ad una delle sue solite scenate, mentre al Trono Classico i corteggiatori hanno mostrato alcune preferenze verso un corteggiatore e una corteggiatrice in particolare.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: tre addii e uno show

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne si verificheranno degli episodi alquanto inattesi. Le anticipazioni della scorsa registrazione del programma, riportate su Lollo Magazine, rivelano che Elisabetta Gigante ha manifestato la volontà di andare via dalla trasmissione in quanto non si sente libera mentalmente dopo tutto quello che è accaduto con Sebastiano Mignosa, quindi non vuole prendere in giro nessuno. La donna, però, ci ha tenuto a puntualizzare che questo non sia un addio definitivo in quanto, nel momento in cui si sarà messa alle spalle la precedente frequentazione, potrebbe ritornare nel parterre.

Dinanzi l’uscita di scena di Elisabetta, anche Sebastiano ha preso la stessa decisione, in quanto ha rivelato che senza di lei non avesse alcun senso la sua permanenza nel programma. Successivamente, poi, anche Sabrina Zago ha avuto uno sfogo durante il quale ha rivelato di avere intenzione anche lei di andare via. A seguito delle numerose frequentazioni non andate a buon fine, la donna ha ammesso di sentire il bisogno di prendersi una pausa. L’attenzione, poi, si è spostata su Marina, la quale è stata al centro di una polemica molto accesa, che l’ha portata ad avere un’altra delle sue “crisi”. Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno fatto altro che attaccarla duramente.

Spoiler Trono Classico UeD: Ciro si sbilancia, Sara riprende Alessio

Passando alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della scorsa registrazione rivelano che Ciro Solimeno ha portato in esterna Martina. I due si sono trovati molto bene, sta di fatto che è scattato anche un bacio. In studio, poi, ha preso la parola il collega di lavoro di Ciro, nonché corteggiatore di Sara Gaudenzi, Alessio Rubeca. Il ragazzo ha spiegato alcuni aspetti del carattere del tronista. Nello specifico, ha detto che Ciro faccia più fatica di Martina ad aprirsi, ma non per questo vuol dire che sia meno interessato. Poco alla volta, però, Solimeno sta riuscendo ad aprirsi, tirando fuori un aspetto di sé molto privato e intimo.

A seguire, poi, Elisa ha commentato l’esterna e, mentre parlava, Ciro ha sorriso, cosa che ha incuriosito la ragazza che, infatti, gli ha chiesto spiegazioni. Solimeno ha svelato di aver sorriso in quanto gli piacevano le cose che Elisa stava dicendo e, soprattutto, il modo in cui ha esposto i suoi pensieri. Malgrado il bacio con Martina, infatti, il tronista ha deciso di ballare con Elisa, generando un certo turbamento nell’altra ragazza. Infine, Sara è andata a riprendere Alessio, che è tornato in studio, non prima di avere uno scontro con la ragazza. Ad un certo punto, poi, è intervenuto Matteo il quale ha precisato di notare una certa affinità tra Sara e Alessio, che con lui non vede. Secondo il punto di vista del ragazzo, la tronista sarebbe molto più presa dal suo rivale rispetto a quanto non lo sia di lui.