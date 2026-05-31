Oggi, domenica 31 maggio 2026, va in onda la 37ª e ultima puntata di Domenica In, che chiude così la sua 50ª edizione storica su Rai 1. Mara Venier è pronta a salutare il pubblico con una puntata speciale, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma dalle 14.00 alle 17.10, in compagnia di Enzo Miccio e Tommaso Cerno.

Ad aprire la puntata sarà Catherine Louise Birmingham, nota al grande pubblico come la mamma della “famiglia nel bosco”, che presenterà la sua autobiografia “La mia verità”, in uscita il 2 giugno. Si tratta di una delle sole due interviste ufficiali che la donna ha scelto di rilasciare: la prima è andata in onda due giorni fa a Cinque minuti con Bruno Vespa, la seconda è proprio quella di oggi.

Spazio poi alla leggerezza con Enrico Brignano, reduce dal successo di Dalla strada al palco condotto da Carlo Conti, che si racconterà tra carriera e vita privata regalando al pubblico alcuni dei suoi monologhi più amati. Sul fronte musicale, Samurai Jay porterà in studio il suo nuovo singolo “Flamenco paranoia” già tra i brani più ascoltati del momento, dopo il grande successo di Ossessione, il pezzo presentato a Sanremo diventato vero tormentone. Mietta presenterà invece “Mille bugie”, tratta dal suo nuovo album “Per avere me” appena pubblicato, mentre Gianluigi Lembo, nome storico della Taverna Anema e Core di Capri e ambasciatore della musica napoletana nel mondo, proporrà un medley di classici partenopei.

Il gran finale sarà tutto dedicato alla celebrazione della stagione: Enzo Miccio, Pino Strabioli e Tommaso Cerno accompagneranno Mara Venier in un viaggio tra i momenti più emozionanti e significativi di questa lunga edizione.

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Il caso Mammucari e il futuro di Mara Venier

Tra i co-conduttori figura ufficialmente anche Teo Mammucari, ma la sua presenza è tutt’altro che scontata. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il comico romano dovrebbe dare forfait per la seconda settimana consecutiva, lasciando Mara Venier a chiudere la stagione senza di lui. Un segnale che non passa inosservato, anche perché nel comunicato stampa diffuso dalla Rai il suo nome compare ma senza alcun dettaglio su cosa avrebbe dovuto fare in puntata dettaglio che alimenta ulteriormente i dubbi sulla sua presenza effettiva.

I retroscena li ha ricostruiti Giuseppe Candela per Dagospia: all’origine del malumore di Mammucari ci sarebbero il rifiuto da parte della Rai di un suo progetto per i palinsesti estivi e, soprattutto, la mancata riconferma di Lo Spaesato per la prossima stagione. La settimana scorsa era presente alle prove del sabato ma avrebbe mostrato segnali di forte nervosismo, maturando poi la decisione di non presentarsi in studio. Già in quella puntata, del resto, il suo segmento il gioco telefonico “La cassaforte di Teo” era andato in onda senza che lui apparisse in video, con Mara Venier che non aveva fornito alcuna spiegazione. L’ufficialità sul suo futuro in Rai arriverà probabilmente solo con la presentazione dei palinsesti, fissata per il 3 luglio ad Ancona.

Quanto a Mara Venier, anche il suo destino alla guida di Domenica In è ancora da definire ufficialmente, nonostante le voci su un possibile addio circolino da mesi. La conduttrice stessa ha lasciato la porta aperta: “La Rai mi chiede di rimanere. Io voglio riflettere, credo che Domenica In vada cambiata e rivista”. Parole che suonano più come una riflessione sul format che come un congedo definitivo.