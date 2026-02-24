Lunedì 23 febbraio 2026 sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne. In tale occasione sono state sviscerate diverse vicende rimaste in sospeso dalle scorse riprese. In particolare, Cinzia Paolini e Mario Lenti hanno preso una decisione importante in merito alla loro frequentazione, mentre Sara Gaudenzi ha visto andare via un altro corteggiatore, l’ennesimo, ma non solo. Ecco cosa è successo.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: la decisione di Mario e Cinzia, e le accuse di Elisabetta contro Sebastiano

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione di ieri, secondo quanto riportato quest’oggi su Lollo Magazine, rivelano che al centro dell’attenzione ci sono finiti Cinzia Paolini e Mario Lenti. Dopo tutto il caos scoppiato durante la scorsa registrazione, che fu anche sospesa in anticipo a causa di una sfuriata di Maria De Filippi, Mario e Cinzia hanno raccontato di aver preso la decisione di non vedersi più. Malgrado la scelta compiuta, però, gli opinionisti hanno comunque preteso che i due lasciassero il programma in quanto poco onesti e sinceri, ma questo non è avvenuto. Sebastiano Mignosa, invece, si è rapportato a due dame nuove che sta conoscendo. Durante tale blocco, però, non sono mancati gli interventi di Elisabetta Gigante, che non ha fatto altro che attaccare il cavaliere. La donna ha rivelato che in questi giorni i due si siano sentiti, e lui le abbia addirittura proposto di lasciare la trasmissione insieme, cosa che lei ha categoricamente rifiutato, per l’ennesima volta.

Spoiler Trono Classico Uomini e Donne: Sara perde un altro corteggiatore, Ciro riprende Martina

In merito alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha portato in esterna Matteo Stratoti. Nello specifico, la tronista ha deciso di raggiungerlo a Milano e, in tale circostanza, tra i due è scattato anche un bacio. In studio, però, Alessio Rubeca ha preso malissimo la cosa, sta di fatto che si è molto arrabbiato, per poi arrivare ad abbandonare la registrazione. Sara, però, ha manifestato l’intenzione di voler andare a riprenderlo. Ciro Solimeno ha provato a riconciliarsi con Martina dopo quanto accaduto nella scorsa registrazione. La ragazza, però, è apparsa alquanto categorica ribadendo di essere rimasta molto male per il comportamento del tronista, al punto da non voler più ritornare in trasmissione. Tuttavia, tale intenzione non è stata confermata dai fatti, in quanto la ragazza era presente in studio. I due hanno avuto una discussione in quanto Ciro ha rivelato di non apprezzare molto questo lato del carattere della corteggiatrice, cosa che ha fatto rimanere molto male Martina. Nonostante il dispiacere, però, la giovane ha deciso di rimanere a corteggiare il tronista. Di Ale, infine, non si è parlato.