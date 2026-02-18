Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata martedì 17 febbraio 2026 rivelano che si è trattato di una ripresa alquanto breve, in quanto è durata solamente un’ora. Questo, dunque, vuol dire che tutto quello che è accaduto verrà trasmesso all’interno di una singola puntata. Al Trono Over c’è stata una bufera contro Cinzia Paolini, che è stata invitata a lasciare il programma. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno era assente, mentre Sara Gaudenzi ha avuto una discussione con un corteggiatore.

Spoiler Trono Over UeD: opinionisti contro Cinzia Paolini, Mario Lenti assente

Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, sulla base di quanto riportato su Lollo Magazine, c’è stato uno scontro acceso tra gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, e Cinzia Paolini. Mario Lenti era assente dallo studio per motivi di lavoro, come accaduto anche in alcune precedenti puntate di UeD, così al centro dell’attenzione ci è finita solo la Paolini. La donna, almeno per il momento, si è detta interessata unicamente a proseguire la conoscenza con Mario Lenti. Quest’ultimo, però, in diverse occasioni, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di lasciare il programma per adesso. Tale situazione ha spinto gli opinionisti ad invitare Cinzia a lasciare la trasmissione, considerando che non è interessata a nessun altro e che Mario non vuole uscire. La donna, però, non ha schiodato ed è rimasta legata alla sua sedia.

Anticipazioni Trono Classico di Uomini e Donne: Ciro assente, lite per Sara

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, a destare particolare sgomento è stata l’assenza di Ciro Solimeno. Alcuni utenti del web hanno anche notato degli strani movimenti social di Alessia Antonetti, cosa che sta generando un po’ di domande e perplessità. Sara Gaudenzi, dal canto suo, è uscita in esterna con Matteo. Si è trattato di un incontro molto significativo, sta di fatto che il ragazzo si è aperto con la tronista rivelando alcuni momenti difficili affrontati nel corso della sua vita. Alessio Rubeca si è molto arrabbiato nel notare la sintonia che si è venuta a creare tra di loro, cosa che ha portato ad un’accesa discussione tra la tronista e il corteggiatore. Al termine del dibattito, poi, Sara è tornata al suo posto preferendo non ballare con nessuno.