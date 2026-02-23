Il pubblico di Uomini e Donne si è scagliato contro il programma sui social nel corso della messa in onda di oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Il motivo risiede in alcune scelte e uscite fatte e avute da Maria De Filippi, che sono state reputate da molti discutibili. Inoltre, la messa in onda è terminata in largo anticipo rispetto al solito, scelta che ha destato parecchie perplessità. Ecco cosa è successo.

Perché la puntata di oggi di Uomini e Donne è finita prima?

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha sollevato molte polemiche sui social. La più consistente ha riguardato la scelta di chiudere in anticipo la messa in onda. In origine, le puntate cominciavano alle 14:45 e terminavano alle 16:10. Da un po’ di tempo a questa parte, invece, si è anticipata la chiusura alle 16:00. Durante la messa in onda odierna, però, è accaduto un fatto atipico, in quanto il collegamento è stato interrotto alle 15:50, lasciando il pubblico senza parole. Diverse sono le ipotesi che potrebbero spiegare questa scelta. Molto probabilmente, però, potrebbe essersi trattato solamente di un’esigenza legata alla durata delle registrazioni. Ultimamente, le riprese stanno durando meno tempo del previsto. Questo, dunque, potrebbe aver costretto la redazione ad apportare delle modifiche anche alla durata delle singole puntate. Adesso, però, resta da capire se questo sia un episodio isolato, oppure una scelta permanente.

Lite tra Sebastiano ed Elisabetta a Uomini e Donne: l’intervento di Maria De Filippi

Fatta questa premessa, nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da un blocco dedicato a Sebastiano Mignosa, Elisabetta Gigante e Carla, la nuova dama venuta per il cavaliere. Tra Sebastiano e la nuova arrivata c’è stata una sola uscita, durante la quale è scattato un bacio, definito dalla donna molto passionale. Dopo quanto accaduto, però, l’uomo ha spiazzato tutti dicendo che sarebbe disposto ad uscire dal programma con Elisabetta se lei lo volesse. La donna è scoppiata a ridere dichiarando di non avere la minima intenzione di dare seguito a questa proposta. Secondo gli opinionisti, quella di Sebastiano sarebbe stata solo una strategia per passare da brav’uomo. Dopo il bacio con Carla, sapeva benissimo che Elisabetta non avrebbe mai accettato di uscire con lui, per questo le ha fatto la proposta.

Stranamente, Maria De Filippi ha invogliato Elisabetta ad accettare la proposta di Sebastiano e vedere, effettivamente, al di fuori quanto sarebbero durati come coppia e come sarebbero andate le cose tra di loro. In un primo momento, questo intervento da parte della conduttrice ha spiazzato, sta di fatto che molti telespettatori non hanno compreso il senso delle sue parole. In seguito, però, altri utenti hanno avanzato l’ipotesi che la conduttrice volesse “sbarazzarsi” dei due, oppure volesse mettere alla prova Sebastiano per vedere se, effettivamente, si sarebbe schiodato dalla sedia. Ad ogni modo, nulla di tutto questo è avvenuto.

Web contro UeD: accuse al trono di Sara Gaudenzi

Poco dopo, poi, l’attenzione è passata al Trono Classico di Sara Gaudenzi. Proprio dinanzi a questa decisione di Maria il pubblico è esploso sui social. In tanti hanno criticato la conduttrice per dare spazio ad un trono, secondo il punto di vista di molti, assolutamente fasullo ed insensato. Inoltre, di solito viene dato spazio al Trono Classico sul finire della messa in onda e il fatto che quest’oggi si sia deciso di parlare di Sara molto presto ha fatto inalberare i telespettatori. Ad ogni modo, la ragazza è uscita in esterna con Alessio Rubeca, con il quale è già scattato un bacio. Anche questo ha spinto il pubblico a criticare tale percorso reputandolo monotono e, soprattutto, fasullo.

Dopo questo blocco, però, i riflettori sono tornati sul Trono Over, e c’è stata una lite molto accesa tra Alessio Pili Stella, Rosanna Siino e Debora. I primi due hanno interrotto la conoscenza per volere di entrambi. Rosanna non è riuscita a digerire il fatto che Alessio sia uscito con Debora, avendo un’intimità anche con lei, sminuendo completamente il sentimento che lei prova nei suoi confronti. Secondo il punto di vista della Siino, inoltre, Debora non sarebbe affatto interessata ad Alessio, sta di fatto che sta uscendo anche con un altro cavaliere. Su questa cosa, Alessio si è trovato d’accordo con Rosanna, sta di fatto che ha deciso di interrompere la frequentazione anche con Debora. Prima di farlo, però, il cavaliere ha detto a Debora che avrebbe continuato ad uscire con lei solo se si fossero dati un’esclusiva reciproca. Lei ha rifiutato, così la conoscenza è giunta al termine.