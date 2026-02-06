La puntata del 6 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. Successivamente, poi, si è passati ad altre tematiche inerenti il Trono Over, tra cui la frequentazione nata da poco tra Mauro, ex corteggiatore di Gemma Galgani, e Tiziana, ma non sono mancate le interferenze pungenti della torinese.

Scontro di fuoco tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da un confronto tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. Dopo lo sfogo della dama avuto in una scorsa puntata, i due hanno avuto un confronto fuori dallo studio. In tale occasione, però, non hanno fatto altro che scontrarsi senza trovare alcun punto d’incontro. Nel corso della messa in onda, poi, Alessio ha rimproverato a Rosanna l’aver pubblicato dei contenuti sui social riferiti a lui, ma che poi non accetta il suo numero. La donna ha negato tutto e ha ribadito di non aver accettato il numero di Alessio a causa delle sue continue paturnie su Giuseppe Molonia. Dopo una discussione durata un bel po’ di tempo, che ha spazientito molto il pubblico da casa, i due hanno palesato le loro divergenze, ritenendo impossibile poter continuare la frequentazione.

Successivamente, poi, sono arrivati due nuovi cavalieri, uno per Sabrina Zago e un altro per Lucia. Per la prima è giunto Emanuele, che ha detto di reputare molto interessante la donna, la quale ha deciso di tenerlo. Per Lucia, invece, è arrivato Davide, un uomo molto alto e palestrato con i capelli rasta. Il suo aspetto fisico ha subito scatenato l’ilarità di Tina Cipollari, che ha cominciato a prenderlo in giro chiedendogli da quale tribù provenisse. Gianni Sperti, invece, lo ha difeso dicendo che l’abito non fa il monaco, e che talvolta ci sono persone all’apparenza precise e sistemate, che poi si rivelano decisamente poco affidabili. Ad ogni modo, anche Lucia ha deciso di tenere il suo nuovo spasimante.

Gemma Galgani fa uno show a UeD, Gianni Sperti preoccupato

Tra i momenti più iconici della puntata di oggi di UeD, poi, c’è stato uno show di Gemma Galgani. L’attenzione si è spostata su Mauro e Tiziana. Prima che i due potessero raccontare come stessero andando le cose tra di loro, però, ci sono stati dei pesanti attacchi di Gemma al cavaliere. La donna ha accusato Mauro di averla solo usata per introdursi nella trasmissione e di non essere mai stato realmente interessato a lei. I presenti hanno reputato alquanto irrilevanti gli interventi della donna, alla luce delle dichiarazioni fatte ieri su Mario Lenti. Anche Tiziana ha sbottato contro Gemma dandole della ridicola, in quanto sta interferendo in una situazione che non dovrebbe riguardarla, dato che fino a poco prima aveva dichiarato di voler sposare Mario.

A un certo punto, poi, Gemma ha raggiunto il centro studio e ha iniziato a raccontare alcuni episodi, a suo dire divertenti, sulle sue uscite con Mario e con Mauro, mettendo a confronto i due. Il suo è stato un vero e proprio show che ha lasciato tutti basiti. Gianni Sperti è intervenuto mostrandosi preoccupato per le condizioni psicologiche della donna. Anche sui social sono stati molti i commenti di utenti che hanno addirittura accusato Gemma di addentrarsi nel mondo della demenza senile. Ad ogni modo, nonostante le numerose interruzioni, Tiziana è riuscita a prendere la parola e ha raccontato di essere molto felice di come stiano andando le cose con Mauro. Quest’ultimo ha definito la donna come un vero e proprio dono dal cielo. Dopo queste dichiarazioni forti che hanno incantato i presenti in studio, i due hanno ballato insieme.