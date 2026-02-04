Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 4 febbraio, Maria De Filippi è apparsa davvero “spietata” nei riguardi di Mario Lenti. La conduttrice ha mostrato in maniera decisamente palese la sua avversità nei riguardi di alcuni comportamenti del cavaliere, al punto da arrivare a mortificarlo più volte. A seguire, poi, c’è stato uno scontro tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, durante il quale lei ha fatto una scenata.

Maria De Filippi attacca senza mezzi termini Mario Lenti a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Mario Lenti, Isabella e Atlanta. L’uomo è uscito con entrambe e si è detto particolarmente coinvolto dalla seconda, donna decisamente attraente. I due hanno raccontato di aver trascorso una piacevole serata e di essersi anche baciati. Atlanta, però, ha specificato che si sia trattato di un bacio un po’ rubato, in quanto lei stava guidando quando Mario si è avvicinato. Successivamente, poi, è emerso che la dama stia sentendo anche Stefano, un uomo più giovane e bello di Mario. Maria De Filippi, allora, ha chiesto al cavaliere di alzarsi e di mostrarsi in tutto il suo splendore. Successivamente, poi, ha messo a confronto lui e Mario ed ha ammesso che fosse un po’ strano che Atlanta fosse attratta da entrambi.

Successivamente, poi, Mario ha detto di essere molto coinvolto da Atlanta anche dal punto di vista mentale, non solo fisico. Maria, allora, ha iniziato a fargli delle domande sulla dama, come ad esempio che lavoro faccia, come si chiami il suo cane, tutte cose a cui lui non ha saputo dare una risposta. In questo modo, dunque, la De Filippi ha voluto smentire le parole dell’uomo alludendo al fatto che lui fosse attratto da Atlanta solo fisicamente. I presenti in studio sono scoppiati in un forte applauso per la conduttrice. Anche il pubblico da casa si è riversato sui social commentando quanto accaduto.

Duro scontro tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella: lei va via in lacrime

Il blocco successivo è stato dedicato ad Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due sono usciti insieme e si sono anche baciati. Dopo quanto accaduto, però, il cavaliere ha ripreso ad esternare i suoi dubbi sulla frequentazione a causa dell’amicizia che ha con Giuseppe Molonia. Il comportamento dell’uomo ha infastidito tantissimo Rosanna, che infatti ha deciso di non parlare con lui, interfacciandosi unicamente con Maria De Filippi. La donna si è detta stanca del fatto che Alessio continui a tirare in ballo il suo ex, soprattutto dopo il bacio che c’è stato tra di loro. I due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro, sta di fatto che Rosanna ha lasciato lo studio tra le lacrime lanciando il cartellino per terra.

Maria si è schierata dalla parte della donna, facendo presente ad Alessio che il comportamento di lei fosse palesemente dettato dalla presenza di un sentimento nei suoi riguardi. Alessio ha ascoltato, ma si è detto anche stranito dalla cosa, in quanto non capisce come sia possibile che la Siino sia così presa da lui considerando la precarietà della loro frequentazione. In ogni caso, il cavaliere ha detto di voler andare a parlare con la donna per cercare di avere un chiarimento con lei. Successivamente, poi, i due sono rientrati in studio, ma senza essere giunti a nessuna riconciliazione. Il comportamento di Rosanna, seppur sintomatico di un reale interesse nei riguardi di Alessio, è apparso un po’ esagerato anche per il pubblico da casa, considerando che tra i due non ci sia una vera e propria relazione. Alla fine, poi, Pili Stella ha concluso dicendo di non vedere le basi per proseguire questa conoscenza.