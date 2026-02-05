La prima parte della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 5 febbraio, è stata incentrata su Gemma Galgani e Mario Lenti. Il pubblico è apparso un po’ spazientito dal vedere nuovamente i due a centro studio, dato che in più occasioni il cavaliere ha fatto presente alla dama di non vedere un futuro insieme a lei. Gemma, però, è convinta che Mario non si avvicini a lei per timore del giudizio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Le convinzioni della donna hanno fatto perdere le staffe a Maria De Filippi, che non ha potuto fare a meno di sbottare contro i due. Successivamente, poi, la conduttrice è apparsa seriamente preoccupata per Gemma in quanto ha capito che, molto probabilmente, la donna non sia molto in sé in questo periodo.

Nuovo blocco su Gemma e Mario a Uomini e Donne: Maria De Filippi perde le staffe

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Gemma Galgani ha formulato delle insinuazioni decisamente particolari. La donna ha chiesto alla redazione del programma di porre l’attenzione su di un filmato nel quale lei e Mario hanno avuto un avvicinamento. Gemma si è servita di questa clip per avvalorare la sua convinzione che Lenti tenga a lei, ma non lo dichiari per paura del giudizio degli opinionisti. Maria De Filippi, allora, ha iniziato a fare domande a raffica a Mario chiedendogli la cortesia di essere esplicito e rivelare se nutra attrazione verso Gemma, se voglia avere rapporti intimi con lei e se la veda nel suo futuro dal punto di vista sentimentale. Lenti ha risposto in maniera negativa a tutte queste domande, ma Gemma ha continuato a dubitare.

A quel punto, la conduttrice si è spazientita ed ha chiesto alla Galgani se stesse bene. Successivamente, ha ammesso di avere dei dubbi sulla coppia, in quanto teme che tra i due possa esserci un accordo. La discussione si è protratta per un altro po’ di tempo, fino a che Gemma è quasi scoppiata in lacrime. Maria, allora, ha iniziato a mostrarsi seriamente preoccupata per la sua situazione. La conduttrice ha detto di vederla piuttosto provata, molto probabilmente perché ha perso un po’ il centro. Gemma ha ringraziato la padrona di casa e l’ha abbracciata. Maria ha ricambiato il suo abbraccio approfittando anche per farle gli auguri, dato che la puntata andata in onda oggi è stata registrata il 19 gennaio, giorno del compleanno di Gemma.

Al centro dello studio, poi, si sono accomodati Sabrina Zago, Nicola e Carlo. Quest’ultimo ha fatto un discorso nel quale ha ammesso di voler andare via in quanto è convinto che la donna non riuscirà mai a provare quello che lui prova per lei. La donna, in un primo momento, non è apparsa particolarmente turbata dalla cosa, sta di fatto che è intervenuta solo perché esortata dagli opinionisti e dalla conduttrice. Alcune donne hanno manifestato interesse per il cavaliere, tra cui Magda, ma lui ha detto di voler andare via in quanto non si sente libero sentimentalmente. Dopo il suo abbandono, Sabrina è scoppiata in lacrime dicendo di essere rimasta male in quanto con lui stava bene, ma comprende la sua decisione.

Sara Gaudenzi si avvicina a Simone, mentre si raffredda con Raien

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Sara Gaudenzi è uscita sia con Simone sia con Raien. L’esterna con il primo è andata molto bene, sta di fatto che i due sono apparsi molto in sintonia e complici, al punto che lui le ha proposto anche di trascorrere una giornata insieme in Sicilia. Diverso, invece, è stato il caso di Raien. Il ragazzo ha portato la tronista a fare una lampada, dato che in una precedente puntata lei aveva ironizzato sulla carnagione troppo abbronzata del ragazzo. Tra i due, però, sono emerse delle divergenze, che hanno portato ad un conflitto a centro studio. Il giovane ha avuto la percezione di non piacere abbastanza a Sara ed ha ammesso di non voler elemosinare le sue attenzioni. Lei ha ammesso un certo distacco nei suoi riguardi, tuttavia, ha manifestato l’intenzione di proseguire la conoscenza. Dopo un dibattito, il ragazzo ha deciso di rimanere e continuare a conoscere la tronista.