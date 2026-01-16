Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 16 gennaio 2026, sono stati trattati diversi blocchi, tutti incentrati sul Trono Over. Questo, dunque, ha generato lo slittamento della messa in onda della scelta di Flavio Ubirti a lunedì prossimo. Ad ogni modo, anche se il pubblico attendeva questo evento, quello che è accaduto oggi è riuscito comunque a tenere alta l’attenzione dei telespettatori.

Gianmaria sotto attacco a UeD: prima ci pensa Maria De Filippi, poi Gianni Sperti

Se Maria De Filippi non nutre molta simpatia per uno dei protagonisti di Uomini e Donne, non esita a palesarlo. Questa è l’impressione che il pubblico ha avuto dopo aver visto la puntata di oggi di UeD. La conduttrice, infatti, ha avuto un piccolo screzio con Gianmaria. Quest’ultimo si è interessato a Maria, una dama che prima usciva anche con Alessio Pili Stella. Dato che non è la prima volta che si verifica una situazione del genere, i due uomini hanno avuto uno scontro. Sulla faccenda è intervenuta anche Rosanna Siino, la quale ha fatto delle confessioni inedite sul cavaliere. Nello specifico, ha detto di sapere che Gianmaria aveva in programma di fare un viaggio con una ragazza al di fuori del programma. La persona in questione è un’amica del cavaliere, ma la cosa non ha potuto non generare dei sospetti.

La conduttrice, allora, ha chiesto delucidazioni a Gianmaria, il quale ci ha tenuto a specificare di non avere nessun viaggio in programma al momento. Durante il blocco, però, Gianmaria non ha fatto altro che tirare in ballo Alessio, scatenando la reazione della De Filippi, la quale ha detto al protagonista di avere un chiodo fisso su Alessio. Il rimprovero della padrona di casa ha subito fatto rientrare nei ranghi il cavaliere, che si è dato una calmata. Successivamente, poi, anche un’altra dama si è proposta a Gianmaria, dicendo di voler uscire con lui. A quel punto, allora, è intervenuto Gianni Sperti, il quale ha chiesto alle dame cosa ci trovassero nell’uomo, dato che non sembra essere né bello, né avere un bel carattere. Le parole di Gianni hanno indignato il pubblico da casa che, infatti, si è scagliato contro di lui accusandolo di essere stato davvero scortese e irrispettoso. Lui stesso, molto probabilmente, in seguito si è reso conto di aver esagerato, sta di fatto che ha provato a rimediare rivolgendosi in modo garbato al cavaliere.

Prosegue bene tra Magda e Arcangelo, Sabrina ancora sotto accusa

Tra gli altri argomenti trattati nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, c’è stato un nuovo blocco dedicato a Magda e Arcangelo. Tra i due la conoscenza sta procedendo senza troppi intoppi, cosa che Sebastiano non riesce proprio a mandare giù. Il cavaliere, infatti, non ha esitato a palesare tutto il suo dissenso nei riguardi di questa conoscenza, provando a dissuadere la donna dal proseguire questa frequentazione, ma lei è rimasta ferma sui suoi passi. Sabrina Zago, infine, è stata nuovamente attaccata da Tina Cipollari per aver accettato di conoscere Cristian, un nuovo cavaliere venuto per lei nella puntata di ieri. Noncurante delle critiche, però, la donna è andata avanti per la sua strada, manifestando l’intenzione di andarci piano. Maria De Filippi è apparsa molto comprensiva nei suoi riguardi.