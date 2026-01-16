Come tutti i fan appassionati di Uomini e Donne avranno avuto modo di scoprire dalle anticipazioni trapelate in questo periodo, sia Flavio Ubirti che Cristiana Anania hanno compiuto le loro rispettive scelte. Quella del primo risale al 15 dicembre, mentre Cristiana ha interrotto il suo percorso uscendo dal programma con Ernesto Passaro nella registrazione di lunedì 12 gennaio 2026. Soprattutto gli ultimi due stanno vedendo sbocciare appena il loro rapporto, ma i fan sono curiosi di sapere come stiano andando le cose. Ebbene, a quanto pare, ci sono già le prime informazioni.

Aggiornamenti su Cristiana Anania ed Ernesto Passaro fuori da Uomini e Donne

Cristiana Anania è uscita da Uomini e Donne insieme ad Ernesto Passaro. Il napoletano, malgrado in precedenza avesse paventato anche l’ipotesi di un “no”, ha accolto di buon grado la decisione della ragazza, accettando di uscire dalla trasmissione insieme a lei. La loro storia è sicuramente agli albori, pertanto, è un po’ troppo presto per sbilanciarsi e per fare progetti di vita futuri.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso da Lorenzo Pugnaloni, pare che le cose tra di loro stiano andando meravigliosamente. Entrambi pare siano propensi a fare sul serio, e a costruire qualcosa di davvero importante, sta di fatto che sembra siano state avviate già le prime presentazioni in famiglia. Si tratta di una splendida notizia per i fan della coppia, che non vedono l’ora di poter assistere alla scelta. Tuttavia, considerando che deve andare ancora in onda la scelta di Flavio Ubirti, sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima che la puntata in questione venga mandata in onda.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Novità su Flavio Ubirti e Nicole Belloni: come sta andando tra di loro

A proposito di Flavio Ubirti e Nicole Belloni, invece, i due stanno insieme da un mese, ma sui social sono già trapelate le prime domande. Come tutti sanno, prima della messa in onda della registrazione, i protagonisti non possono esternare nulla sui social in merito alla loro vita sentimentale. Ad ogni modo, appare un po’ strano che non siano state diffuse nemmeno foto scattate di nascosto da qualche fan. Questo, dunque, sta facendo sorgere il sospetto che tra di loro le cose non stiano andando esattamente nel modo sperato.

A confutare questa ipotesi, però, è stato un utente, che ha scritto a Pugnaloni per aggiornarlo sulla situazione. La persona in questione ha dichiarato di aver incontrato Flavio e Nicole in una palestra situata nel paese di Flavio. I due, però, pare siano apparsi molto reticenti, al punto da invitare la persona in questione a non scattare foto nel rispetto della privacy e del programma. Dunque, eccesso di zelo e devozione, oppure c’è dell’altro?

Chi saranno i nuovi tronisti di UeD? Ipotesi Federico Mastrostefano

Intanto a Uomini e Donne si sono liberati due troni, quindi, appare necessario selezionare nuovi tronisti. Sul web c’è chi ha ipotizzato che Maria De Filippi possa decidere di dare questa possibilità a Federico Mastrostefano, considerando che sta affrontando questo percorso nel programma come se fosse un tronista. Al momento, però, non ci sono informazioni a riguardo, e la notizia sembra essere piuttosto campata in aria. A Uomini e Donne, però, nulla è mai detto, quindi, non resta che attendere per vedere che cosa succederà.