La storia d’amore tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sta procedendo serenamente dopo Uomini e Donne. I due hanno deciso di trascorrere parte delle vacanze di Natale insieme, nello specifico, hanno voluto passare in reciproca compagnia il periodo di Capodanno. Ebbene, proprio in tale occasione, però, tra di loro ci sono stati alcuni battibecchi, che hanno portato la dama a rendere partecipi i suoi fan della situazione.

Lo sfogo di Agnese contro Roberto dopo quanto accaduto a Capodanno

Una volta usciti da Uomini e Donne, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo stanno tenendo aggiornati i loro fan circa gli sviluppi della loro relazione mediante i social. Fino a questo momento tutto sembrava stesse andando nel miglior dei modi, ma poi è accaduto qualcosa di inaspettato. Agnese in queste ore ha pubblicato dei video su Instagram piuttosto ironici in cui ha preso in giro il suo compagno.

Nello specifico, la dama ha rivelato di essere rimasta sola la notte di Capodanno in quanto Roberto si fosse addormentato alle 23:00 senza darle neppure un bacio. La donna, così, si è trovata a fare il conto alla rovescia completamente da sola, ma non è tutto. In alcuni video successivi, Agnese si è sfogata rivelando di essere disperata in quanto Roberto, sarà anche il bravo ragazzo che tutti credono e vogliono, ma è anche piuttosto pigro, sta di fatto che l’ha lasciata a bocca asciutta, in tutti i sensi. La De Pasquale ha spiegato che Roberto non sia solito né prepararle da mangiare, né darle baci nell’ultimo periodo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La stoccata della De Pasquale a Federico Mastrostefano di Uomini e Donne

Nel corso dei video sfogo ironici, Agnese De Pasquale ha lanciato anche una stoccata implicita a Federico Mastrostefano. In particolare, la donna ha accusato Roberto di non essere attratto da lei, proprio come capitò con Federico. La De Pasquale, con fare affranto, ha ammesso di non essere in grado di attrarre gli uomini, per questo Roberto non fa che addormentarsi quando si trova insieme a lei.

Agnese ha anche scherzato sul prosieguo della relazione con Roberto, arrivando a dichiarare di voler interrompere la storia proprio per i motivi sopracitati. Priolo, dal canto suo, ha preso con leggerezza e ironia le prese in giro di Agnese. Ad ogni modo, anche se il tutto è rimasto sul piano divertente e giocoso, bisogna capire se quello di Roberto sia solo un modo di fare temporaneo, oppure se, in realtà, sia realmente poco attratto e annoiato da Agnese.