Oggi, venerdì 19 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno 2025 di Uomini e Donne. Il talk show condotto da Maria De Filippi si fermerà per le consuete vacanze di Natale, che dureranno alcune settimane. I nuovi appuntamenti con la trasmissione sono previsti per il mese di gennaio. Vediamo tutti i dettagli, e cosa andrà in onda al suo posto.

Quando si ferma e quando ritorna Uomini e Donne in vista dello stop natalizio

Stop prolungato per Uomini e Donne a partire da oggi, venerdì 19 dicembre. Il programma incentrato sui sentimenti si ferma per alcune settimane, per lasciare spazio ad una programmazione differente che occuperà i pomeriggi di Canale 5. In un primo momento era sembrato che la trasmissione chiudesse i battenti lunedì 22 dicembre, ma alla fine non sarà così. Oggi si assisterà all’ultima puntata dell’anno dove vedremo il continuo, e la parte conclusiva, della registrazione che è stata effettuata il 1° dicembre.

Lo stop in vista delle feste di Natale di UeD durerà parecchio tempo, cosa a cui il pubblico si è ormai abituato. Adesso, però, la domanda che in tanti si stanno ponendo è quando tornerà in onda il programma più in voga del pomeriggio? Bisognerà attendere il passaggio anche dell’Epifania, che quest’anno cade di martedì. Dunque, Maria De Filippi dovrebbe tornare in onda con UeD a partire da mercoledì 7 gennaio 2026.

Cosa andrà in onda su Canale 5 durante lo stop di UeD e cosa accadrà all’anno nuovo nel programma

Le puntate di Uomini e Donne del nuovo anno riapriranno con Gemma Galgani, che deciderà di interrompere la conoscenza anche con Ciro, il cavaliere venuto a conoscerla nel corso della puntata di ieri, giovedì 18 dicembre. Poi ci saranno momenti molto concitati per Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, le quali si troveranno a scambiarsi un altro corteggiatore, ovvero, Simone.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Durante lo stop natalizio di Uomini e Donne, il pubblico di Canale 5 sarà intrattenuto con una programmazione differente. Dopo il consueto appuntamento con Beautiful, infatti, alle 14:15 inizierà Forbidden Fruit, e a seguire, alle 15:15, andrà in onda Io Sono Farah, mentre alle 16:15 verrà lasciato spazio a La Forza di una Donna. Alle 16:55 ci sarà il consueto appuntamento con Dentro la Notizia, mentre alle 18:10 ci sarà un nuovo episodio de La Forza di una Donna, a cui seguirà Caduta Libera, il TG5 e poi la programmazione serale che varierà di giorno in giorno.