Momento toccante per Gemma Galgani a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani, la quale ha fatto “strage” di corteggiatori. La dama stava frequentando sia Antonio sia Roberto, ma le cose sono degenerate con entrambi, sta di fatto che la torinese ha deciso di mandare via entrambi i cavalieri. Gli opinionisti hanno un po’ attaccato la donna, accusandola di essersi appigliata a pretesti futili per liquidare i due protagonisti, invece che dire la verità, ovvero, che non è abbastanza interessata a loro. Dopo aver salutato i due protagonisti, Maria De Filippi ha informato Gemma dell’arrivo di un nuovo corteggiatore per lei. L’uomo si chiama Ciro, e la dama ha accettato di conoscerlo, anche se non è apparsa particolarmente coinvolta,

Mario Lenti e Rosanna Siino sono stati poi chiamati a centro studio. Dopo un primo momento di imbarazzo, in quanto tutti si sono chiesti cosa ci facessero insieme, Maria ha spiegato che non avessero niente in comune, se non il fatto che sono arrivati per loro una dama e un cavaliere, che entrambi hanno deciso di tenere. Ad un certo punto, poi, è accaduto qualcosa di inaspettato. Mario Lenti ha chiesto a Gemma Galgani di concederle un ballo, al termine del quale è scoppiato l’impensabile, in quanto la donna ha iniziato a piangere. Tina Cipollari, ovviamente, ne ha subito approfittato per dare spettacolo, riempendo di fazzoletti la dama. Gemma, poi, ha svelato che durante il ballo il cavaliere le abbia detto una cosa meravigliosa che, però, non ha voluto rivelare.

Nuova lite tra Sara Gaudenzi e Marco Veneselli

In merito al Trono Classico, invece, si è parlato di Sara Gaudenzi che, dopo la scorsa puntata di UeD, ha incontrato Marco. L’esterna, però, non è andata molto bene, poiché Marco si è infastidito del fatto che la tronista abbia dato troppo peso agli altri corteggiatori invece che a lui. In studio, il giovane ha ammesso di essersi sentito messo da parte, poiché la scorsa volta Sara non ha commentato minimamente la loro esterna, che per lui è stata molto significativa. La tronista ha provato a mettersi nei panni del corteggiatore, al punto da chiedergli anche scusa, ma non è servito a nulla, in quanto lui è rimasto fermo sulla sua posizione. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che si è schierata dalla parte di Sara, ed ha invitato Marco a venirle in contro.