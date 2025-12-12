La puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 12 novembre, è trascorsa tra momenti noiosi, discussioni un po’ sterili e gaffe da parte della produzione. In tale occasione si è parlato sia di Trono Over sia di Trono Classico. Ecco cosa è successo.

Nuovo cavaliere per Sabrina Zago, Federico esce anche con Lucia a UeD

A Uomini e Donne è arrivata la nuova Gemma Galgani 2.0, ovvero, Sabrina Zago. La donna sembra avere tutti i presupposti per occupare il posto della dama torinese, soprattutto per quanto riguarda la poca fortuna con gli uomini. Quest’oggi si è partiti proprio da lei, la quale sta uscendo con Massimiliano, con cui c’è stato anche un bacio. In studio, però, il cavaliere è apparso un po’ freddo e distaccato, cosa che è stata notata dai presenti. Maria De Filippi ha poi informato Sabrina circa l’arrivo di un nuovo cavaliere per lei, ovvero, Carlo. Quest’ultimo ha raccontato un po’ della sua vita ed ha ammesso di avere 4 figli e di essersi sposato due volte. Il suo modo di fare ha colpito subito tutti, specie Sabrina che, infatti, ha deciso di tenerlo, e ci ha anche ballato insieme su un brano di Ornella Vanoni, deceduta lo scorso 21 novembre, sta di fatto che è stato fatto anche un applauso commemorativo per la cantante.

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti Lucia e Mauro. I due stanno uscendo da un po’, e si stanno trovando molto bene. Tuttavia, non ci sono ancora i presupposti per dare luogo ad un’esclusiva, almeno da parte della dama che, infatti, ha accettato di conoscere un nuovo cavaliere venuto per lei. Come se non bastasse, poi, Lucia ha ammesso di voler dare una chance anche a Federico Mastrostefano.

Gloria ed Edoardo stanno uscendo insieme e, malgrado abbiano deciso di continuare a frequentarsi, è apparso evidente un suo malessere a causa di una situazione pregressa con la sua ex moglie. Sulla vicenda è intervenuta anche Barbara De Santi, che non è riuscita a non lanciare stoccate al cavaliere che, fino a qualche settimana fa, usciva anche con lei. Ad ogni modo, l’uomo ha ammesso di volerci provare a cimentarsi in una nuova conoscenza, anche se non si è liberato totalmente dal suo passato.

La gaffe degli autori di Uomini e Donne su Cristiana e Sara

Quando è giunto il momento di parlare di Trono Classico, poi, è avvenuto un fatto un po’ insolito. Maria De Filippi ha chiesto ai tronisti di entrare, tuttavia, dopo l’ingresso di Ciro Solimeno e Flavio Ubirti, la musica si è spenta, e Maria ha invitato Flavio ad accomodarsi a centro studio. Fatto sta che Cristiana Anania e Sara Gaudenzi sono state totalmente ignorate ed hanno proseguito il percorso fino alla sedia senza lo stacchetto e con il loro collega seduto al centro. Al momento non è chiaro se sia stata una precisa scelta della conduttrice per affrettare i tempi, oppure se si sia trattato di un errore della produzione.

Ad ogni modo, Flavio ha avuto un importante chiarimento con Nicole Belloni, la quale gli ha confessato di nutrire dei sentimenti per lui. Anche con Martina Cardamone le cose stanno andando bene, sta di fatto che tra i due c’è stato un bacio. Dopo la sfuriata che il tronista ha fatto in una precedente puntata di UeD, le due corteggiatrici sono apparse decisamente più tranquille e pacate. Alla fine Flavio ha scelto di ballare con Martina.