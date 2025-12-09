La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata contraddistinta da due avvenimenti principali. Il primo ha riguardato un assurdo show fatto da Alessio Pili Stella al Trono Over, mentre il secondo ha riguardato Flavio Ubirti. Il tronista si è sempre mostrato calmo e risoluto, ma in questa puntata ha tirato fuori un aspetto di sé inedito.

Il ridicolo show di Alessio Pili Stella a Uomini e Donne e le reazioni dei presenti e del web

La puntata del 9 dicembre di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Gianni, il cavaliere che era sceso per lei in una scorsa puntata del programma. La dama ha ammesso di non sentirsi presa da lui, ragion per cui non vuole prenderlo in giro. I presenti in studio, specie gli opinionisti e Magda, accusano la donna di comportarsi in questo modo in quanto ancora interessata a Mario Lenti. La dama, in un primo momento, ha negato, ma poi le sue reali emozioni sono trapelate.

L’attenzione, poi, si è spostata su Alessio Pili Stella, il quale ha dato luogo ad uno show davvero discutibile. Il cavaliere sta uscendo con Federica e con Jone. Le due donne, però, sono uscite anche con Gianmaria, cosa che Alessio non ha molto apprezzato. Jone ha deciso di interrompere la frequentazione con Pili Stella, decidendo di proseguire solamente con Gianmaria, con il quale si è trovata piuttosto bene. Federica, invece, ha manifestato l’intenzione di continuare ad uscire con entrambi. Alesio, però, non ha accettato questa condizione, sta di fatto che ha posto la ragazza dinanzi un ultimatum: o molla Gianmaria, oppure lui interrompe la conoscenza. Il cavaliere, poi, ha accusato la donna di essere uscita con l’altro protagonista solamente per farlo ingelosire. Lei in parte ha confermato, ma poi ha ammesso che, malgrado sia più interessata ad Alessio, vorrebbe continuare ad uscire anche con Gianmaria. Alessio non ha accettato, ed ha deciso di chiudere. I presenti hanno attaccato pesantemente il cavaliere, in quanto vorrebbe l’esclusiva dalle donne con cui esce, ma poi lui può frequentare più persone contemporaneamente.

I discorsi di Alessio, retrogradi e maschilisti, hanno suscitato una certa indignazione sul web. Mediante i social si sono distinti commenti dispregiativi contro il protagonista, definendolo “fuori di testa” e assolutamente ridicolo. A cercare di ridimensionare l’ego dell’uomo ci ha pensato anche Gianni Sperti, il quale gli ha fatto presente di non essere migliore di altri, e di non poter avanzare certe pretese senza la minima coerenza e cognizione di causa. Ad ogni modo, Alessio non è sembrato scalfito dalle accuse, sta di fatto che è rimasto della sua idea di chiudere con Federica.

Flavio Ubirti perde le staffe a UeD, Nicole e Martina duramente attaccate

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, al centro dell’attenzione c’è stato Flavio Ubirti. Dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, sia Martina, sia Nicole erano presenti in studio per confrontarsi con lui. Entrambe hanno detto di essere risentite nei riguardi del tronista, in quanto credono di non essere la scelta. In questa circostanza, però, il tronista ha preso un po’ la situazione in mano ed ha fatto un discorso alle sue corteggiatrici. Flavio ha ammesso di essere stanco di continuare a rincorrere entrambe le ragazze, che vanno via non appena vedono qualcosa che non digeriscono. Il suo intento sarebbe quello di godersi il tempo che rimane in tranquillità, per poter arrivare ad una scelta serena e consapevole. Se questo non dovesse verificarsi, Flavio ha detto che potrebbe anche lasciare il trono.

Tutto il blocco è apparso alquanto ridondante. Gli opinionisti hanno accusato le due corteggiatrici di essere immature, pesanti, scostanti e antipatiche e di doversi impegnare un po’ di più per corteggiare il tronista. Il parere degli utenti del web, invece, è stato decisamente più perentorio. In tanti, infatti, hanno dichiarato di essere molto annoiati dalle dinamiche di questo trono, sta di fatto che non si vede l’ora che il percorso volga al termine con l’eventuale scelta.