Registrazione decisamente movimentata quella di Uomini e Donne del 9 dicembre. In tale occasione ci sono state svariate dinamiche che hanno animato il Trono Over, tra cui il ritorno di Cinzia Paolini e Rocco Bruno, ma non solo. Flavio Ubirti ha dichiarato di essere pronto a compiere la sua scelta, la quale verrà registrata la prossima settimana. Intanto, nella registrazione in questione si è sbilanciato parecchio manifestando la sua preferenza.

Nuova lite tra Gemma e Mario, Sabrina Zago scoppia in lacrime a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 9 dicembre riportate su Lollo Magazine rivelano che Gemma Galgani ha avuto una discussione con Mario Lenti. Quest’ultimo è stato accusato di essere uscito con Maria G. solamente per allontanarsi da lei. La dama, inoltre, ha accusato anche la nuova signora di non essere realmente interessata a Mario, in quanto si è mostrata alquanto disinteressata nel parlare del bacio che c’è stato tra i due. Ad ogni modo, Mario è rimasto fermo sulle sue posizioni, ma ha deciso di far scendere una nuova dama venuta per lui, tuttavia, non rimanendone particolarmente colpito, ha deciso di mandarla via. Nel frattempo, Roberto ha provato a riconquistare Gemma leggendole una poesia, ma la donna ha ammesso di non volerlo illudere, pertanto, ha preferito ribadire la sua posizione di interrompere la conoscenza.

A rendere il clima particolarmente animato, poi, ci hanno pensato Sabrina Zago e Carlo. Tra i due le cose pare stiano andando davvero bene, sta di fatto che hanno trascorso anche la notte insieme. La dama, però, ha voluto porre un freno al tutto, sta di fatto che ha accettato di conoscere un altro cavaliere. Questa decisione ha generato profondo turbamento in Carlo, che di fatto ha replicato dicendosi innamorato della donna. Tra i due c’è stata una discussione e Tina Cipollari ha molto attaccato Sabrina, al punto che quest’ultima è andata via piangendo. Successivamente, poi, è rientrata ed ha accusato Carlo di non averla difesa abbastanza, cosa di cui il cavaliere non è apparso d’accordo. Malgrado le incomprensioni, pare che i due continueranno ad uscire.

Il ritorno di Cinzia e Rocco a UeD, una dichiarazione inaspettata

Come già preannunciato, la conoscenza tra Rocco Bruno e Cinzia Paolini è giunta al termine. I due sono tornati in studio per raccontare cosa sia accaduto. Paolo si è mostrato interessato alla donna, sta di fatto che è rimasta nel parterre. Per Rocco, invece, le cose sono andate diversamente. Nessuna delle dame si è mostrata interessata a lui, sta di fatto che è stato costretto ad andare via.

Una nuova conoscenza è nata tra Arcangelo e Magda. I due hanno rivelato di essersi scambiati anche un bacio. Successivamente Sebastiano ha attaccato molto il cavaliere, ma la dama ha preso le sue difese. Rosanna Siino, invece, ha spiazzato tutti mostrando un interesse per Alessio Pili Stella, ma quest’ultimo ha rifiutato per rispetto dell’amicizia che ha con l’ex della donna, ovvero, Giuseppe Molonia.

Flavio Ubirti svela la sua preferenza per la scelta, il trono di Ciro Solimeno non decolla

In merito alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni rivelano che Flavio Ubirti ha annunciato che la prossima settimana farà la sua scelta. Per avere un’ulteriore conferma della sua decisione, ha chiesto di poter fare le esterne di una giornata con entrambe le ragazze. Ad ogni modo, la sua preferenza è stata palesata nel momento in cui lui stesso ha dichiarato di essersi trovato molto bene con Nicole, che trova più spontanea e genuina, a fronte di Martina che, invece, considera troppo impostata. Salvo colpi di scena finali, dunque, la scelta pare ricadrà proprio sull’influencer milanese.

Il Trono di Ciro Solimeno, invece, non si accinge proprio a decollare. Il ragazzo è uscito con una ragazza di nome Elisa, con cui si è trovato bene, anche se ha notato in lei una certa freddezza. Lei ha spiegato che questo aspetto fa parte del suon carattere, così lui ha deciso di darle un’altra opportunità per farsi conoscere. L’esterna con Alessia Antonetti è andata molto bene. La ragazza ne ha approfittato anche per smentire alcune voci circolate sul suo conto in questo periodo, come ad esempio quella di un ipotetico flirt con Raul Dumitras. La giovane, però, non ha fatto menzione di altre segnalazioni trapelate di recente. Di Sara Gaudenzi e Cristiana Anania non si è parlato.