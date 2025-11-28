Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato uno scontro tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano. Una dama ha spiazzato tutti con una piazzata contro il parterre maschile, mentre Ernesto ha lasciato lo studio dopo il bacio tra Cristiana e Federico.

La lite tra Agnese e Federico a Uomini e Donne e la piazzata di una dama

Il triangolo tra Agnese De Pasquale, Federico Mastrostefano e Roberto Priolo a Uomini e Donne ha un po’ stufato i telespettatori. Anche nella puntata di oggi del programma si è parlato della vicenda, cosa che ha esasperato il pubblico. Le cose tra Agnese e Roberto stanno andando a gonfie vele, cosa che Federico non riesce proprio a digerire. Il cavaliere, infatti, ha dichiarato di voler continuare a scrivere alla donna in quanto, finché è nella trasmissione, la reputa single. Allo scopo di far capire al cavaliere di non essere più interessata a lui, Agnese ha baciato Roberto a centro studio davanti a tutti. Successivamente, poi, per rendere estremamente esplicite le sue intenzioni, ha chiesto a Mastrostefano di non contattarla più. Lui, dinanzi questa schiettezza, non ha potuto fare a meno di dire di assecondare le volontà della dama.

Dopo un momento di ballo, poi, è accaduto qualcosa di inaspettato. Maria De Filippi ha notato che una dama del parterre stesse piangendo, ovvero, Annamaria. Quest’ultima è apparsa così provata al punto da dichiarare di non riuscire a parlare. L’altro Federico, non Mastrostefano, ha preso la parola ed ha detto di essere lui la causa di quelle lacrime, in quanto le ha comunicato la volontà di chiudere la conoscenza. Lei è rimasta malissimo in quanto non si aspettava minimamente questo comportamento, considerando che i due hanno trascorso un fine settimana anche piuttosto intimo. A quel punto, allora, è intervenuta un’altra dama del parterre di nome Alessandra che ha asfaltato Federico dicendogli che si sarebbe dovuto rendere conto prima di andare oltre che Annamaria non fosse la donna giusta per lui. Durante lo sfogo, la protagonista ha generalizzato tirando in ballo tutta la categoria degli uomini. Lo studio è scoppiato in un forte applauso. La donna, poi, si è scagliata anche contro Mario Lenti, che ha provato a difendere la categoria maschile dalle sue accuse, ma la donna ha in pochi minuti “annientato” verbalmente anche lui trasformandosi in una “queen” per il pubblico da casa.

Alessandra prende le difese di Annamaria e si accende la discussione in studio! #UominieDonne pic.twitter.com/zlKlO9hR0A — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 28, 2025

La scenata di gelosia di Ernesto contro Cristiana a Uomini e Donne

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, si è parlato di Cristiana Anania, la quale è uscita in esterna con Federico. Malgrado un certo imbarazzo iniziale, tra i due è scattato un bacio, che ha lasciato una buona impressione ad entrambi. In studio, però, Ernesto si è molto arrabbiato con la tronista. La discussione è stata così accesa, al punto da spingere il corteggiatore a lasciare lo studio furioso, senza essere inseguito dalla giovane. Cristiana, intanto, è uscita anche con Simone. Con lui ci sono stati solo dei baci a stampo, ma è stata evidente a tutti una certa alchimia. Alla fine, infatti, la ragazza ha deciso di ballare proprio con quest’ultimo.