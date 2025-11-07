La puntata del 7 novembre di Uomini e Donne è cominciata con la sfilata delle donne. Poi si sono accese discussioni e si è passati al Trono di Flavio Ubirti. Per concludere, poi, una coppia nata nel programma è tornata in studio per raccontare come stiano andando le cose.

Sfilata femminile a Uomini e Donne tra discussioni e colpi di scena

Come ogni sfilata che si rispetti, anche in quella che c’è stata nella puntata di oggi di Uomini e Donne non sono mancati i momenti concitati e le discussioni accese. Ad esibirsi sono state le donne, le quali hanno avuto come obiettivo della sfilata il mostrare un lato inedito di sé. La prima a sfilare è stata Federica, che subito si è accaparrata un voto basso da Alessio Pili Stella, che ne ha approfittato per scagliarsi contro la dama per come sono andate le cose con lei in privato. Poi ha sfilato Gemma Galgani, che è riuscita ad accaparrarsi voti molto alti con un abito da campagnola. Marina e Gloria, invece, hanno racimolato voti medi, e poi è stata la volta di Cinzia Paolini, che ha ottenuto 3 da Alessio e molti si sono scagliati contro di lei, reputandola falsa anche in occasione della sfilata.

Poi è stata la volta di Agnese De Pasquale, che si è vestita da sposa ed ha coinvolto anche Federico Mastrostefano, malgrado nella puntata di ieri di UeD ha dato di matto contro di lui. Magda ha discusso con Mario Lenti, il quale l’ha accusata di essere una donna vuota. Gianni Sperti è intervenuto per difendere la dama e dare del maleducato a Mario. Poi hanno sfilato Tatiana, Annamaria, Alessandra e Rosanna Siino. A trionfare è stata Agnese, mentre ultima in classifica è stata Cinzia, per la gioia degli opinionisti.

Agnese vince la sfilata a tema “Quello che non conosci di me!”. Siete d’accordo con la classifica? Correte su WittyTv per vedere tutte le esibizioni! #UominieDonne pic.twitter.com/XtOlxxzGAr — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 7, 2025

Flavio Ubirti colpito da una ragazza nuova, tornano Giovanni e Francesca

L’attenzione, poi, si è spostata sul Trono Classico con particolare attenzione a Flavio Ubirti. Quest’ultimo è uscito con una ragazza nuova di nome Angela, con cui si è trovato molto bene. Martina ha sbottato accusando il tronista di non essere interessato a nessuna se preferisce spendere il tempo che ha a disposizione con una persona nuova. Al termine dello scontro, Flavio ha ballato con Angela.

Per concludere, poi, sono tornati in studio Giovanni Siciliano e Francesc Cruciani. Contrariamente a quanto tutti in studio si aspettavano, i due stanno ancora insieme. La dama ha raccontato che, malgrado le difficoltà dovute al carattere di lui e alla sua situazione familiare, dato che ha quattro figli, avuti con tre donne diverse, le cose vanno benissimo e lei si è legata molto ai suoi figli. Quando è stato toccato questo tasto, Giovanni è scoppiato in lacrime non riuscendo a parlare. In tanti si sono complimentati con Francesca per come sia entrata in punta di piedi nella vita di Giovanni e dei suoi figli.