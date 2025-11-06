Oggi a Uomini e Donne sono state formulate delle accuse piuttosto pesanti da parte di Agnese De Pasquale contro Federico Mastrostefano e Maria De Filippi. Poi ci sono state delle discussioni accese e degli abbandoni. Ecco cosa è successo.

Agnese sbotta contro Federico e Maria De Filippi a UeD

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco decisamente dinamico che ha riguardato Federico Mastrostefano. Il cavaliere è uscito con Agnese De Pasquale con cui, in un primo momento, si è trovato molto bene, al punto da tentare più volte un approccio fisico nei suoi riguardi. La dama, dal canto suo, inizialmente, lo ha respinto, ma poi si è lasciata andare un po’ di più, cosa che ha sortito in Federico un meccanismo inverso che lo ha spunto a raffreddarsi. Alla redazione, infatti, il cavaliere ha raccontato nuovamente di non nutrire abbastanza attrazione fisica verso Agnese.

Queste parole, riportate con ilarità da Maria De Filippi, hanno innervosito parecchio la De Pasquale, al punto da sbottare e dare a Federico del bugiardo. Nel frattempo, per tutta la durata del confronto, la conduttrice non ha fatto altro che ridere delle continue marachelle combinate da Mastrostefano, cosa che ha spinto Agnese a sbottare anche contro la presentatrice. La dama ha accusato i due di essere d’accordo. Il blocco è stato come sempre esilarante. Alla fine, poi, Agnese ha voluto chiudere per l’ennesima volta con Federico, mentre quest’ultimo ha voluto ballare con una ragazza nuova.

A seguire, poi, c’è stato un blocco lungo e piuttosto monotono inerente Alessandro e Tatiana. Da quanto si sono detti, è emerso un palese interesse da parte della dama, non ricambiato allo stesso modo dal cavaliere, che non ha fatto altro che sollevare problemi reputati dai presenti assolutamente inutili e di poco conto. Alla fine, poi, i due hanno deciso di chiudere. In studio, poi, è tornata una dama che era scesa per Federico. In principio era stato Alessandro a richiamarla, ma lei ha detto di non essere interessata a lui, ma ad altri due sponenti del programma, così è rimasta in studio.

Marco lascia il Trono Classico di Uomini e Donne

Chiudendo con il Trono Classico di Uomini e Donne, poi, si è parlato di Sara Gaudenzi. La decisione di richiamare Jakub ha irritato notevolmente Marco che, dopo una discussione piuttosto accesa in studio, ha deciso di andarsene. Sara è apparsa d’accordo con la sua decisione, in quanto non cerca una persona che ha reazioni come le sue. L’esterna con Nicolò, invece, è andata decisamente bene. Malgrado sia ancora troppo presto per dirlo, le cose tra i due sembrano promettere davvero bene, sta di fatto che Sara si è detta contenta ed ha voluto ballare con lui.