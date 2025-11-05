Le cose stanno cominciando ad animarsi anche al Trono Classico di Uomini e Donne. Nella registrazione del 4 novembre ci hanno pensato Cristiana Anania e Sara Gaudenzi a rendere il clima particolarmente focoso. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, c’è stata una strana assenza, e poi non sono mancate discussioni e momenti divertenti.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne: Alessio fa gaffe, Agnese assente, scontro tra due cavalieri

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 4 novembre, che sono state riportate su Lollo Magazine, rivelano che si è partiti dal Trono Over. Gemma Galgani ha interrotto la conoscenza con Luigi, preferendo uscire con un nuovo cavaliere di nome Roberto. Poi si è passati ad Alessio Pili Stella, il quale sta uscendo con una dama nuova di nome Yone. Durante il confronto, però, ci sono stati dei momenti molto divertenti poiché, nel momento in cui Alessio diceva “sono uscito con Yone”, sembrava dicesse “cogli**e”, pertanto, tutto lo studio è scoppiato a ridere. Ad ogni modo, al di là di questo piccolo siparietto, i due hanno deciso di darsi l’esclusiva in quanto le cose stanno andando decisamente bene.

In studio, poi, c’è stata una discussione molto accesa tra Sebastiano Mignosa e Arcangelo Passirani. Quest’ultimo è stato attaccato da molti dei presenti a causa dei suoi modi di fare da opinionista che non gli si addicono minimamente. Federico Mastrostefano, dal canto suo, sta continuando ad uscire con Marta, ma la dama non lo bacia, cosa che sta spingendo lui a credere che non sia realmente interessata. A creare sgomento, poi, è stata la strana assenza di Agnese De Pasquale della quale non si hanno notizie.

Spoiler Trono Classico UeD: nuovi baci e liti infuocate

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, poi, gli animi si sono accesi di più. Cristiana Anania è uscita con Ernesto, che le ha fatto una sorpresa per il compleanno, e alla fine i due si sono baciati. In studio, poi, Federico ha sbottato contro la tronista in quanto è a casa da diverse settimane senza essere portato in esterna, cosa che lo sta turbando parecchio. L’apice, però, si è toccato nel momento in cui è intervenuta Sara Gaudenzi, la quale ha approfittato della situazione per accusare Cristiana di sfruttare sui social commenti negativi contro di lei. Tra le due c’è stata una lite molto accesa.

Sara è uscita con un corteggiatore, ma ha deciso di non baciarlo poiché prima c’era stata l’esterna con Jakub, con tanto di bacio, di cui si è parlato nella registrazione precedente a questa. Flavio Ubirti è uscito con Nicole, e tra i due è scattato il bacio. In studio, però, il tronista ha ribadito la sua momentanea preferenza per Martina. Successivamente, poi, c’è stata una lite molto accesa tra due corteggiatrici di Flavio, con tanto di sceneggiata napoletana da parte di una. Alla fine, poi, Angela si è eliminata. Ciro Solimeno era presente, ma di lui non si è parlato.