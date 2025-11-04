Registrazione decisamente movimentata quella del 3 novembre a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha scelto di dare nuovamente spazio al confronto del momento, ma in questa circostanza c’è stata anche Martina De Ioannon, che nella precedente occasione aveva deciso di non presentarsi. La giovane, così, ha avuto un duro faccia a faccia con Ciro Solimeno, che è poi diventato nuovo tronista dell’edizione. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, una coppia è andata via, ma non solo. Al Trono Classico è scattato un bacio al trono di Sara Gaudenzi.

Confronto tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, e proclamazione nuovo tronista

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 3 novembre riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che si è partiti dal confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Martina De Iannon, Cristina Ferrara era invece assente. In primo luogo Martina ha rivelato il vero motivo per cui non si è presentata durante il confronto della scorsa volta, ed ha ammesso che la motivazione dei genitori era solo un di più, in quanto la ragione principale risiede nel fatto che aveva già detto tutto a Ciro, quindi non aveva altro da aggiungere. Gianni Sperti e Tina Cipollari, però, hanno attaccato duramente la ragazza, mentre Maria De Filippi l’ha difesa dicendo che, in fin dei conti, è molto giovane e quindi può commettere degli errori di valutazione.

Ad ogni modo, nel momento in cui si è entrati nel vivo del confronto, Ciro e Martina si sono scontrati duramente, lei ha più volte rischiato di scoppiare in lacrime, mentre lui era più tranquillo. Durante il dibattito, poi, la ragazza ha tirato fuori il fatto che Ciro in una precedente relazione avesse tradito la sua fidanzata, allora lui si è subito vendicato dicendo che anche Martina avesse tradito l’ex Raul Dumitras. Gianmarco è stato un po’ una comparsa, in quanto ha parlato davvero poco in questa circostanza. Una delle poche cose che ha detto è che, dopo lo scorso confronto, lui e Ciro si sono incontrati al di fuori del programma, e Gianmarco ha confessato di aver temuto che Solimeno volesse aggredirlo fisicamente, cosa che ovviamente non è accaduta.

In ogni caso, al termine di uno scontro piuttosto lungo, Maria De Filippi ha sorpreso tutti ed ha proposto a Ciro Solimeno di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. La proposta è stata accolta subito di buon grado dagli opinionisti, che hanno spronato Ciro ad accettare. Lui è apparso un po’ in confusione, e si è lasciato scappare anche qualche lacrimuccia. Alla fine si è scambiato un abbraccio con Martina De Ioannon, ed ha accettato la proposta. Il tutto verrà mandato in onda in una puntata speciale che sarà trasmessa oggi. Adesso bisognerà capire come si regolerà la conduttrice con il trono di Ciro considerando che il programma sia avanti con le registrazioni per circa un mese.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: una coppia via, nuovi arrivi e discussioni

Passando alle vicende del Trono Over, invece, nella registrazione del 3 novembre di Uomini e Donne si è partiti da Gemma Galgani. Per la donna è arrivato un nuovo cavaliere di 74 anni,, che lei ha deciso di tenere. La frequentazione tra Roberto e Agnese De Pasquale sta procedendo serenamente, mentre Gloria Nicoletti ha ricevuto dei fiori dall’uomo che sta frequentando, ma li ha rifiutati in quanto ha confessato di non aver gradito alcuni suoi comportamenti. Nel dettaglio, Gloria ha accusato il cavaliere di essere un po’ troppo fisico e spinto nell’approcciarsi con lei.

Poi si è passati a Guido Ricci e Federica. Dopo tanti alti e bassi, i due stanno continuando la loro frequentazione. Si è scoperto che lei gli ha palesato l’intenzione di uscire insieme dalla trasmissione, mentre lui è apparso titubante. In studio tutti lo hanno attaccato e, alla fine, sentendosi anche messo un po’ alle strette, il cavaliere ha deciso di accettare di uscire dal programma con Federica. Adesso bisognerà vedere quanto dureranno. Federico Mastrostefano sta uscendo con Marta, con cui si trova molto bene. mentre per Alessio Pili Stella sono arrivate due nuove dame, che lui ha deciso di tenere. Ci sarebbe dovuta essere un’altra sfilata, ma è saltata a causa della proclamazione del Trono di Ciro.

Sara Gaudenzi bacia Jakub e scoppia la lite con Cristiana Anania

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Sara Gaudenzi è uscita con Jakub. Tra i due ci sono state diverse provocazioni, al punto che alla fine è scattato il bacio. Questo ha fatto infervorare Cristiana Anania, la quale ha sbottato contro la tronista accusandola di essere una pagliaccia. Sara, dal canto suo, si è difesa accusando la collega di trono di essere semplicemente gelosa in quanto si è ricreduta su Jakub e adesso sta rosicando. Successivamente, poi, si è vista anche un’esterna in cui Cristiana è andata in camerino da Jakub per scusarsi per come l’ha trattato. Lui ha accettato le scuse, ma ha ammesso che adesso è interessato solo a Sara. Di Flavio Ubirti non si è parlato.