Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla settimana che va dal 3 al 7 novembre rivelano che ci saranno dei momenti molto concitati, sia al Trono Classico, sia a quello Over. A grande richiesta, poi, torneranno anche le sfilate, e si comincerà da quella femminile. Inoltre, ci sarà un colpo di scena per quanto riguarda Jakub Bakkour.

Spoiler Uomini e Donne: tornano le sfilate, liti accese e minacce

Quella appena cominciata sarà una settimana piena di avvenimenti a Uomini e Donne. Partendo dal Trono Over, si proseguirà da dove ci si era fermati nella scorsa puntata, ragion per cui sarà chiamato al centro dello studio Federico Mastrostefano. Per lui scenderanno due nuove dame, ma lui deciderà di tenerne solo una. Dopo tanti alti e bassi, poi, il cavaliere uscirà nuovamente con Agnese De Pasquale. Tra i due le cose sembreranno trovare finalmente una quadra, sta di fatto che l’uomo dirà anche di aver raggiunto una percentuale di gradimento pari al 75%.

Durante il dibattito, però, verrà fuori che Federico avrebbe detto di non nutrire attrazione fisica verso Agnese. La donna smentirà la cosa affermando che, in realtà, la sera prima il cavaliere volesse andare oltre con lei. Tra i due, dunque, scoppierà l’ennesima discussione che, alla fine, si concluderà con la dama che manderà Federico a quel paese. Roberto uscirà con Rosanna Siino e Gloria Nicoletti, ma alla fine sceglierà di proseguire solo con quest’ultima.

L’attenzione, poi, ritornerà su Gemma Galgani e Mario Lenti. La dama tornerà a scagliarsi contro il cavaliere, al punto che lui dichiarerà di non volere più alcun tipo di contatto con lei, neppure amichevole, in quanto è stanco di questi continui tira e molla tra i due. Poi ci sarà la sfilata delle donne, la quale si rivelerà piuttosto movimentata. Durante l’esibizione di Magda ci saranno degli interventi piuttosto pungenti da parte di Mario. Il cavaliere arriverà a definire la donna una persona con un’anima vuota. Queste parole faranno infervorare Sebastiano, il quale sbotterà contro Mario. Tra i due ci sarà una discussione molto accesa al punto se Mignosa arriverà a minacciare il suo interlocutore.

Una coppia in crisi, tornano Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani

Ci sarà uno scontro acceso anche tra Tatiana e Alessandro. Lei rivelerà di aver chiesto all’uomo di uscire dal programma insieme, ma lui avrebbe tergiversato, cosa che ha spinto la coppia alla deriva. Alessandro, inoltre. chiederà anche di far tornare una ragazza che qualche tempo fa era scesa per Federico.

Dulcis in fundo per quanto riguarda il Trono Over, poi, ci sarà anche il ritorno in studio di Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. Malgrado tutte le malelingue sul loro conto, la relazione tra i due sta proseguendo a gonfie vele. Durante il dibattito, lui si commuoverà anche nel momento in cui la dama farà un discorso sui figli. Ad ogni modo, i due stanno facendo il possibile per conciliare la loro relazione con i numerosi impegni personali e professionali che entrambi hanno.

Fuochi e fiamme al Trono Classico di Uomini e Donne: torna Jakub, lite accesa tra due corteggiatrici di Flavio

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Cristiana Anania avrà una lite molto accesa con Jakub, al termine della quale lui deciderà di andare via. La tronista, intanto, annullerà anche un’esterna con Federico per uscire con Ernesto, e il primo si arrabbierà moltissimo, al punto da andare via. Questa volta la giovane lo seguirà per farlo tornare. Nelle puntate a seguire di UeD, poi, ci sarà un colpo di scena. Sara Gaudenzi deciderà di andare a chiamare Jakub per chiedergli se abbia voglia di corteggiare lei, e lui accetterà. Cristiana rimarrà molto male, sta di fatto che attaccherà il ragazzo. Gianni Sperti l’accuserà di aver dato luogo ad una scenata di gelosia, ma lei smentirà.

L’arrivo di Jakub destabilizzerà non poco il trono di Sara, sta di fatto che gli altri corteggiatori non la prenderanno affatto bene. In studio, poi, tornerà anche un altro ex corteggiatore della tronista che, tuttavia, farà il suo ingresso trionfale solo per confermare la sua volontà di andare via. In merito a Flavio Ubirti, infine, il tronista uscirà con una ragazza nuova, con cui si troverà molto bene. Le corteggiatrici veterane del suo trono la prenderanno piuttosto male. Soprattutto Martina avrà un alterco decisamente pesante con la nuova arrivata. Quest’ultima arriverà a muovere delle accuse molto pesanti contro la sua rivale, dunque gli animi si surriscalderanno parecchio.